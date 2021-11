Dansk milliontriumf i Vegas

World Series of Poker i Las Vegas blev afsluttet med to danske milliongevinster

52. udgave af World Series of Poker i Las Vegas blev en stille omgang for danske pokerspillere ikke mindst grundet rejseforbuddet til USA, som først blev ophævet for europæere for et par uger siden.

Men der blev sluttet af med maner af de danskere, som alligevel tog turen til syndens by.

Henrik Hecklen nåede finalebordet i den næstsidste turnering i serien, der regnes som poker-VM, en highroller-turnering med 100.000 dollar i indskud. Det blev det til en femteplads til lige knap tre millioner kroner.

Den i London-bosatte nordjyde er i den absolutte verdenselite i den populære variant Texas Hold'em. Men highrolleren er også skrap med fire kort.

I sidste uge nåede han også i pengene, da der blev spillet Pot-limit Omaha highroller med 50.000 dollar indskud. Ved den lejlighed udløste 12. pladsen godt en halv million kroner.

Her var en anden dansker helt med fremme. Alexander Petersen blev nummer fire til 2,5 millioner kroner.

'AlexKP' er en af Danmarks bedste spillere i den variant og vandt for år tilbage under World Series of Poker et guldarmbånd for en førsteplads i netop Omaha.

En vellidt tysk professionel spiller vandt selve hovedturneringen, de otte millioner dollar, som fulgte med, og de særlige armbånd eller 'bracelet', som vindere af WSOP-turneringer får. Foto: PR/World Series of Poker

Kun få danskere spillede med i selve hovedturneringen - primært grundet rejserestriktionerne - og ingen af dem nåede i pengene.

De 53 millioner kroner i førstepræmie blev vundet af den tyske pokerpro Koray Aldemir.

En anden helt stor historie under årets VM var, at Phil Helmuth vandt sin 16. turnering. Det er seks flere end de nærmeste forfølgere, Doyle Brunson, Johnny Chan og Phil Ivey.

En sidste vild historie under World Series of Poker var tankerne om en pokermatch med 650 millioner kroner på højkant.