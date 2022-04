Dansker scorer 34 millioner

For første gang siden februar 2022 løb en dansker med førstepræmien i Vikinglotto

En lotto-spiller fra Frederikssund Kommune får en torsdag ud over det sædvanlige, når det går op for vedkommende, at der var fuldt hus med plus-abonnementet onsdag.

Trækningen i det fællesnordiske Vikinglotto udløste 34.654.836 millioner (når gevinstafgiften er fraregnet) på en kupon til 70 kroner.

Det er første gang siden februar 2022, at en dansker vinder, men fjerde gang i år, at førstepræmien går til en spiller med landekode +45.

Seneste danske topgevinst var på 28 millioner kroner og gik til en spiller fra Herlev Kommune uden for København.

Danske Spil har endnu ikke talt med vinderen.

