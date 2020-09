Den store stemme er død

Den mangeårige pokerkommentator på World Poker Tour, Mike Sexton, tabte søndag kampen mod prostatakræft og døde i sit hjem i Las Vegas, 72 år gammel.

Udover at have været professionel pokerspiller i det meste af sit liv blev han kendt som pokerens store stemme på World Poker Tour.

Er du dansker, har spillet onlinepoker og er gammel nok til at huske midten af 2000-tallet, har du formentlig set og hørt Mike Sexton sige 'may all your cards be live and your pots be monsters' på TV2 Zulu.

Mike Sexton vandt selv en World Poker Tour-turnering i 2016. Foto: World Poker Tour

Netop World Poker Tour var med til at gøre danske Gustav 'Gus' Hansen til en af pokerboomets superstjerner.

Han vandt tre turneringer fra 2002-2004 i de første to sæsoner.

Den nu 46-årige dansker kendte Mike Sexton allerede før den tid fra spillemiljøet i Las Vegas.

- Mike var et venligt menneske. Altid smilende og i godt humør. Han prøvede altid at bringe sin positive indstilling med sig rundt i verden, siger Gus Hansen til Ekstra Bladet.

- Han har haft stor betydning for en epoke, som var revolutionerende for poker. Han bragte spillet fra kasinoer og snuskede baglokaler frem i rampelyset og ind på tv-skærmen

- Han var med i forvandlingen til at gøre poker til 'every man's game', siger Danmarks mest berømte pokerspiller.

