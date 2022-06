Lotto-millionær jubler: Ny rollator til fruen

Uventet gevinst faldt på et tørt sted for et pensionistpar fra Høje Taastrup

En rund million kroner i uventet gevinst får hurtigt ben at gå på for en 69-årig mand fra Høje Taastrup uden for København.

Boligkøb, forkælelse og nye hjul til den bedre halvdel bliver de første udskrivninger, fortæller manden - der ønsker at være anonym - til Danske Spil.

- Jeg var nede i kiosken for at indløse min kupon. Og så sagde kvinden bag disken, at jeg havde vundet over 5000 og skulle ringe til Danske Spil. Jeg tænkte fint, så kan jeg måske få råd til en ny cykel.

- Der går det først op mig, at jeg har vundet en hel million. Jeg har spillet lotto, siden jeg var ung, men aldrig har jeg vundet mere end et par hundrede kroner.

- Vi fejrede det med, at vi var ude og spise to dage i træk. Livet skal forsødes nu.

- Nu kan min kone få en ny rollator, som hun kan gå med på stranden. Man kan få sådan en med rigtig brede dæk. Så kan hun gå med den nede på grusstierne og på brostenene, fortæller han.

Timingen for gevinsten kunne have ikke været meget bedre. To dage senere havde parret en aftale i banken, hvor de skulle låne til en lejlighed.

- Først skal vi flytte fra vores hus og ind i en lejlighed. Pengene kom lige, da vi havde brug for dem. Nu kan vi sidde gældfrit i vores nye lejlighed. Så de penge kom lige tilpas.

- Vi regner med, at når vi er kommet på plads i den nye lejlighed, skal vi rejse rundt i Danmark. Nu skal vi have en sommer, hvor vi kan komme ud og se noget efter at have været inde i næsten to år på grund af corona.

Manden fra Høje-Taastrup vandt via lodtrækning.