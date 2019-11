Spilforslag: AaB tæmmer hestene

Vi slap også igennem torsdagen med plus på kontoen, og efter tre dage med europæiske eventyr er det atter tid til at se nærmere på Superligaen igen, hvor AaB fredag aften gæster Randers

Der lader til at være en tendens med 'alt eller ingenting', når AaB spiller på udebane, og fredag aften satser jeg på, at pendulet svinger i retning af 'alt'. Ingen af deres seneste 11 udekampe i Superligaen sluttede uafgjort. De tabte fem af disse. De seneste to gav dog sejre, og det må så meget gerne blive til tre på stribe.

Randers har kørt fire på stribe på det seneste, idet alle deres seneste fire hjemmekampe gav sejr, og hvad forhindrer dem i at gøre det til en håndfuld? Ingenting. Men prøv selv at lede i deres historik og se, hvornår de senest vandt fem hjemmekampe i træk landets bedste række.

Det forhindrer dem ikke i at gøre det her, men de fire seneste opgør mellem disse to sluttede med sejr til udeholdet, så begge parter har det åbenbart godt med at kunne overlade initiativet til modparten. AaB har kun tabt én af deres seneste otte udekampe mod Randers. Jeg tager chancen på, at trenden fortsætter og spiller draw-no-bet, hvilket giver odds 1.80 i tilfælde af udesejr og indskuddet retur ved uafgjort.

Der er odds 1.61 hos Unibet på, at der uddeles mindst fire kort i kampen, og det virker ikke ligefrem umuligt. I deres seneste tre opgør blev der mindst uddelt seks kort og ingen af parterne har glemt, hvordan man spiller med grovfilen.

Randers ligger på en delt førsteplads på listen over det højeste kort-gennemsnit, og på hjemmebane snitter de 2.43 gule kort pr. kamp. Højest af alle. AaB har ladet sig rive med de seneste tre gange, og hvorfor ikke igen?

Og hvem får så de kort? Betfair Sportsbook er oppe i odds 3.00 på Magnus Christensen fra gæsterne, til sammenligning er Danske Spil i odds 2.40. Tre gange pengene er pænt for en mand, der har skrabet fem kort sammen i 11 kampe indtil nu, hvoraf fire blev uddelt på udebane.

Så er det måske også værd at holde øje med Kevin Conboy. Han har været en artig dreng indtil nu med blot ét gult kort i denne sæson, men så risikerer han heller ikke karantæne, og der er åbenbart et eller andet ved AaB, der får det til at gibbe i ham. Han har fået gult kort de seneste tre gange, Randers mødte gæsterne fra Nord. Odds 6.00 giver han hos Danske Spil, til sammenligning er han i 3.40 hos Betfair Sportsbook.

Spilforslag:

Superligaen fredag 18.00

Randers FC – AaB

(draw-no-bet) 2 odds 1.80 Unibet

Over 3.5 kort odds 1.61 Unibet

Kevin Conboy får kort odds 6.00 Danske Spil

Magnus Christensen får kort odds 3.00 Betfair Sportsbook