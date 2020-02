Spilforslag: AGF på bronzekurs

AGF åbnede foråret lige så flot, som de lukkede efteråret og topper derfor formbarometeret. Et imponerende hul på syv point ned til Brøndby kan åbnes med en hjemmesejr i aften, og Hobro virker måske ikke som den oplagte kandidat til at stoppe de selvtillidsfulde GF’erne.

Det er længe siden, de har vundet en kamp, der rent faktisk gav point og på udebane har de kun præsteret én sejr i 23 forsøg! Det er dog sjældent, at de ligefrem bliver rullet over, og seks af deres syv seneste udebanenederlag var med ét overskydende mål.

Græstæppet på Ceres Park skulle være forholdsvis sløjt, hvilket måske ikke indbyder til skønspil, og det kan være nemmere at forsvare på dén slags plæner, end det er at angribe. Det er måske Hobros chance i aften. Syv af de seneste otte dueller mellem disse to, sluttede med højst to scoringer. Ingen af disse syv opgør havde mere end ét mål før pausen. Fire af dem stod 0-0 ved pausen. Jeg tager chancen på de tre nedenstående spil, inden vi fortsætter fredagsjagten i Holland.

Spilforslag:

Superligaen fredag 19.00

AGF – Hobro (0-1) X: odds 3.50 Unibet

Under 2.5 mål: odds 2.00 bet365

(asian 1. halvleg) under 1 mål: odds 2.06 888Sport

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Æresdivisionen er en særdeles målrig liga, men det er ikke alle kampe, eller alle hold, som er lige målsultne, og to af de mandskaber, der oftest er lidt påpasselige, støder sammen i aften. Willems seneste fire hjemmekampe sluttede 0-0, 0-0, 1-0, 1-1. De har blot indkasseret et mål i fem hjemmekampe.

Groningens seneste fem udekampe sluttede 0-1, 1-1, 0-0, 0-1 og 2-1. Vi kan godt blive enige om, at ét resultat stikker ud, ikke sandt? Fem af deres seneste seks møder havde færre end tre scoringer, og taktikken synes ikke ændret hos nogen af parterne.

Til gengæld går jeg efter mål i den næstbedste hollandske række, hvor Cambuur er megafavorit i hjemmekampen mod PSV II, eller Jong PSV. Der er til gengæld anstændige odds på, at begge kommer på tavlen, hvilket ikke ser så usandsynligt ud, trods hjemmeholdets store favoritværdighed.

Cambuur ligger nummer et, men har kun holdt nullet i én af syv hjemmekampe, mens gæsternes seneste syv udekampe havde mål af begge parter. De scorede også i deres seneste tre udekampe mod Cambuur. Jeg jagter begge hold på tavlen.

Spilforslag:

Æresdivisionen fredag 20.30

Willem II – Groningen under 2 mål: odds 2.18 Unibet

Eerste Divisie fredag 20.00

Cambuur – PSV II begge hold scorer: odds 2.05 888Sport

Se også: OL-håb dræbt i ulykke

Se også: Dansk nedtur: Verdensmester kikser

Se også: Andersen lukker af og redder 24 forsøg i Toronto-comeback