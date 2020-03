Spilforslag: Borisov svarer igen

Vi var igen på sporet i fredagens betting-klumme, men som i onsdagens betting-klumme måtte vi nøjes med to gange indskuddet retur i stedet for gevinst. Hvilket i det mindste er bedre end penge tabt, men lad os håbe på lidt mere medvind i dag.

Her er BATE Borisov på besøg hos Slavia og begge åbnede sæsonen i sidste weekend med nederlag og begge på 3-1. Det var dog en væsentligt større overraskelse, at BATE måtte ned med nakken, end at Slavia tabte hos Slutsk, og jeg regner med, at de har i sinde at revanchere sig i eftermiddag.

Slavia tabte hjemmekampene i sidste sæson mod alle hold, der sluttede i top tre, mens BATE vandt 10 af 15 udekampe i hele sæsonen. Det var dog ikke store nederlag, det blev til for Slavia i eget hus, heller ikke mod topholdene.

De tabte i alt syv hjemmekampe, og seks af dem med ét overskydende mål. Undtagelsen var mod mesterholdet Brest, der scorede til 4-2 i tillægstiden. Jeg regner med, at BATE sætter sig igennem her, men finder det ”rene” to-tal til omkring odds 1.36 for lavt, medmindre man selvfølgelig smider det med i en kombination.

Jeg har i stedet opstillet to varianter herunder, hvor den ene giver gevinst ved sejr på ét overskydende mål til BATE, og samtidig indskuddet retur på det andet væddemål. Vinder BATE med mindst to overskydende mål, er der gevinst på det andet væddemål, mens det første til gengæld vil være tabt.

Spilforslag:

Hviderusland lørdag 13.00

Slavia Mozyr – BATE Borisov

(1-0) X odds 3.70 888Sport

(asian handicap -1) 2 odds 1.60 Unibet



Minsk – Dinamo Minsk

Videre til et lokalopgør i Minsk, hvor Dinamo er favoritter mod ”lillebror”, selvom de har udebane, og vurderet ud fra begivenhederne i første runde, kan det se lidt underligt ud, at Dinamo skal være favorit. Sidstnævnte tabte premiererunden på hjemmebane, mens Minsk slap fra Belshina med en flot sejr på 3-1.

Favoritten skal snarere ses i lyset af, at det bare ikke er kamp, Dinamo taber. Ikke siden 2011 har Minsk vundet lokalbraget. De har mødt hinanden 19 gange i mellemtiden. Hvilket ikke på nogen måde er en garanti for, at det ikke sker i eftermiddag. Men det kræver en modig gambler at sætte sig op imod en sådan historik.

Ikke én eneste af de seneste 14 hjemmekampe for Minsk mod dagens modstander, faldt ud til deres egen fordel. Med Dinamo på jagt efter oprejsning fra en dårlig premiererunde regner jeg med, at de også tager point med hjem denne gang.

Igen har jeg opstillet to varianter at vælge imellem i nedenstående. Syv af de førnævnte 14 dueller hos Minsk sluttede remis, hvorfor odds 3.10 klart ligner værdispillet, men man kan også vælge draw-no-bet varianten, hvor indskuddet returneres ved uafgjort. Smag og behag.

Jeg lægger desuden en lille indsats på kortspillet. Deres seneste tre møder i ligaen bød på mere end fire gule kort, Minsk fik tre gule kort i sidste uge i en kamp, de vandt, mens Dinamo løb ind i to.

Spilforslag:

Hviderusland lørdag 15.00

FC Minsk – Dinamo Minsk

Uafgjort odds 3.10 bet365

(draw-no-bet) 2 odds 1.62 888Sport

Over 4.5 kort odds 1.43 Unibet

Gorodeya – Shakhtyor

I dagens sidste kamp fra Hviderusland går vi på jagt efter en rigtig langgaber. Eller bare ineffektive offensiver. Begge klubber tabte premiererunden i sidste uge. Begge med 1-0. Deres seneste fire møder med hinanden sluttede 1-0, 0-0, 1-0 og 1-0. Alle tre sejre i øvrigt til Shakhtyor.

Sidstnævntes seneste fire besøg hos dagens modstander sluttede pudsigt nok med præcis samme udfald. 1-0, 1-0, 1-0 og 0-0. Alle i deres favør. Ligeså havde ingen af deres seneste syv møder mere end fem gule kort. Derfor nedenstående satsninger på to lave og et højt odds.

Spilforslag:

Hviderusland lørdag 17.00

Gorodeya – Shakhtyor

Under 1.5 mål odds 2.80 MrGreen

(asian 1. halvleg) under 1 mål odds 1.62 888Sport

Under 5.5 kort odds 1.44 Unibet

Managua – Diriangen

Vi runder betting-klummen af med at drage til Nicaragua, hvor der er topopgør. Nummer ét tager imod nummer to. Managua har åbnet året ganske suverænt med fire hjemmesejre af fire mulige og en score på 12-4, og jeg tager kort og godt et langskud på, at de kan gøre ”som de plejer” mod Diriangen. Managua vandt de seneste fire hjemmekampe mod denne modstander og alle med mindst to overskydende mål.

Spilforslag:

Nicaragua søndag 01.00

Managua – Diriangen

(0-1) 1 odds 3.50 Betfair Sport