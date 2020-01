Spilforslag: Boro kan drille Tottenham

Det er League 1 på hjemmebane mod The Championship, så sidstnævnte får lov at bære favoritværdigheden ind til omkampen i 3. runde. Shrewsbury er nu heller ikke i skræmmende form, ingen sejre i fem kampe, mens Bristol City trods alt har to af slagsen.

Det er dog stadig hjemmeholdet, jeg har kig på, for de har en særdeles imponerende serie i gang på hjemmebane i FA Cup’en. De er uden nederlag i denne turnering på hjemmebane i deres seneste 11 kampe. Siden november 2009 har de kun tabt én hjemmekamp. Det var mod Manchester United.

Med andre ord: ét nederlag i 16 kampe og det er klubber fra alle fire divisioner i England, som har været på besøg i denne serie. De kommer heller ikke til at mangle motivation i aften til at videreføre stimen, hvilket er en anden grund til at kigge deres vej.

Vinderen af kampen har nemlig hjemmebane i næste runde mod ingen ringere end Liverpool, en match der uden tvivl vil proppe New Meadows til randen og skæppe godt i klubkassen, samt give spillerne en sjælden oplevelse.

Spilforslag:

FA Cup tirsdag 20.45

- (draw-no-bet) 1: odds 2.18 ved 888Sport

Tranmere – Watford

Tranmere stod for det mest fantastiske comeback i den omvendte kamp, da de vendte 0-3 til 3-3 og omkamp på hjemmebane. Det ændrer dog ikke på, at de er i ringe form og har kæmpeproblemer i League 2, hvor de ligger under nedrykningsstregen.

Hos Watford bobler alt af selvtillid i øjeblikket efter en fantastisk start under manager Nigel Pearson, og selvom han helt sikkert kommer til at rotere i opstillingen ligesom i den første kamp, må der være Watford-spillere, som synes, de har noget at revanchere.

De førte 3-0 efter bare 34 minutter i første kamp, men glemte så bare at snøre sækken. Får de en lignende start igen, kvajer de sig ikke to gange.

Spilforslag:

FA Cup tirsdag 20.45

- (asian handicap -1) 2: odds 2.00 ved bet365

Tottenham – Middlesbrough

Kommer Tottenham til at bruge mange kræfter på FA Cup’en? Så skal José Mourinho da pludselig have udset sig denne som vejen til en pokal, og det skal lades ham, at han stort set altid har vægtet pokalturneringerne højt. Men alligevel.

Det er kørt af sporet for dem igen i Premier League, han er begyndt på sine ævlerier om ingen angriber, så hvem bliver risikeret her? De har Watford ude på lørdag, og efter tre kampe i træk uden sejr i Premier League, begynder det igen at blive kritisk i forhold til top fire-drømmene.

Middlesbrough er godt kørende med seks kampe i streg uden nederlag, og de vandt deres seneste to udekampe i The Championship til nul mod to af holdene fra toppen.

Tottenhams defensiv imponerer ikke, nullet er kun holdt én gang i 13 forsøg under Mourinho, deres offensiv skræmmer ikke engang deres egen manager. Jeg tvivler på, at Tottenham kører en komfortabel sejr i land mod Boro.

Jeg smider desuden lidt mønt efter Boro til at få mere end ét kort undervejs. De fik kun ét gult kort i den omvendte kamp, men der er stor forskel på deres håndtering af hjemme- kontra udekampe. Hjemme snitter de 1.50 pr. kamp. Ude snitter de 2.23 og de har i 12 af 13 udekampe i ligaen fået mere end ét kort.

Spilforslag:

FA Cup tirsdag 21.05

- (0-2) 2: odds 2.08 ved 888Sport

- Middlesbrough over 1.5 kort: odds 1.72 ved bet365

