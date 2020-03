Spilforslag: Brest begår ikke samme brøler

Sæsonen åbnede i Hviderusland med to kampe torsdag eftermiddag, som kastede rystelser igennem hviderussisk fodbold ovenpå resultaterne, og fredag kommer mesterholdet så på banen

Hvilken sæsonpremiere i den hviderussiske Premier League! To af sidste sæsons suveræne top tre-hold i aktion og begge kommer ud på den anden side som tabere. I sidste sæson endte den top tre med at være Dinamo Brest øverst på podiet på 75 point, hvorefter fulgte BATE Borisov på 70 og Shakhtyor på 65.

Nærmeste forfølger var nede på 50 point. Og de to sidstnævnte åbner så sæsonen med at tabe! Shakhtyor endda på hjemmebane. I sidste sæson tabte det stærkeste hjemmehold af dem alle én gang på eget græs. Begår de forsvarende mestre så samme fejl i eftermiddag?

Ja, intet kan selvfølgelig udelukkes efter i går, men netop i går kan også tjene som en alvorlig løftet pegefinger. Tag det seriøst fra start og få med det samme et lille forspring til de formodede værste rivaler i titelkampen.

Brest møder oprykkerne Smolevichy-STI, og at dømme ud fra deres tre allerede gældende kampe, har Brest styr på defensiven. De vandt Super Cup’en over Shakhtyor med 2-0, hvorefter de har spillet to pokalkamp mod Isloch, som begge sluttede 0-0.

Smolevichy-STI har tabt tre af deres seks træningskampe som optakt til sæsonen. Alle tre til nul. Det vil være for sindssyg en sæsonåbning, hvis også de forsvarende mestre fejler, og en hjemmesejr til nul bliver satsningen her.

Spilforslag:

Hviderusland fredag 16.00

Dinamo Brest - Smolevichy-STI

Hjemmesejr til nul odds 1.66 bet365

I dagens anden kamp satser går vi efter en målrig kamp. Det var guld eller skrald for Dinamo Minsk på hjemmebane i sidste sæson. Ni sejre og fem nederlag i 15 hjemmekampe.

De seneste seks hjemmesejre, de nappede, var alle i kampe med mindst tre mål undervejs. De har været igennem to pokalkampe mod BATE Borisov, som sluttede 1-2 og 2-3. Ligesom Dinamo Brest møder de en oprykker i eftermiddag, som har været involveret i nogle voldsomme træningskampe. De har vundet både 2-1 og 4-1, men også tabt 6-4 og 4-1. Jeg håber, den målrige stil fortsætter i eftermiddag.

Spilforslag:

Hviderusland 18.00

Dinamo Minsk – Ruh Brest

Over 3 mål odds 2.42 Unibet