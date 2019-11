Spilforslag: Djokovic kæmper for titel og førsteplads

Novak Djokovic er favorit til at vinde ATP-sæsonfinalen, der serves i gang på søndag, men allerede i det indledende gruppespil får han kamp til stregen, når han tørner sammen med Roger Federer. De to udkæmpede, som alle tennisentusiaster husker, en allerede legendarisk Wimbledon-finale i sommer, hvor skulle helt frem til femte sæt, før Novak Djokovic efter fire timer og 55 minutter kunne lade sig kåre som vinder efter tiebreak og 13-12 i sidste sæt.

Favoritter i gruppen, favoritter i turneringen

Djokovic og Federer er naturligvis store favoritter til at gå videre fra Björn Borg-gruppen, hvor de to andre deltagere er Dominic Thiem og Matteo Berrettini, lige som de er favoritter til at mødes igen i finalen. Mens der er odds 2.15 på Djokovic som vinder, er der 4.25 på Federer.

- Det vil på mange måder være en smuk afslutning på året, hvis Djokovic og Federer igen skal mødes, og lige nu vurderer vi, at det også er det mest realistiske scenario. De ser simpelthen stærkest ud, og seedningen betyder jo, at de ikke kan mødes i semifinalen, siger Per Marxen fra Unibet.

Tvivl om Nadals fitness - igen

I den anden gruppe, opkaldt efter legenden André Agassi, finder vi topseedede Rafael Nadal, der har kvalificeret sig for 15. gang til sæsonfinalen, men som pudsigt nok aldrig har formået at vinde netop dén titel.

I år kommer han ind i turneringen efter så sent som i sidste uge at have trukket sig fra semifinalen i Paris Masters med en skade. Selvom en scanning har vist, at der ikke var tale om en alvorlig skade, er det naturligvis ikke den optimale forberedelse til finalen, og ifølge Unibet er han også ’kun’ nummer fire i favoritfeltet. Daniil Medvedev sniger sig akkurat ind på tredjepladsen til odds 5, mens Nadal giver 5.50.

De to er i øvrigt i gruppe med Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev.

Outsidere kan overraske

Djokovic har vundet turneringen fem gange, Federer seks, så selvfølgelig er de favoritter til at gøre det igen, men Djokovic har ikke vundet siden 2015 og Federer skal helt tilbage til 2011 for at finde sin seneste titel, mens Nadal som ovennævnt slet ikke har vundet dén, så hvad betting angår, er der god grund til at kigge efter en overraskelse.

Daniil Medvedev er sæsonens mest vindende spiller og var kun et mulehår fra at stjæle US Open-tronen fra Rafa Nadal. Han vandt efterfølgende både titler i Rusland og Beijing helt uden at afgive sæt. Han ved, han kan spille lige op med Nadal, han har en overlegen historik mod Tsitsipas og krøllede for nylige Zverev sammen i en finale.

Han er et fremragende bud på en vinder. Det kan uoverkommeligt ud at komme videre fra en gruppe, der indeholder Federer og Djokovic, men Dominic Thiem er faktisk spilleren med flest sejre siden US Open og to titler, såvel på hard court som indendørs.

Han har slået Federer i fire af deres seneste fem indbyrdes møder, heraf to gange i 2019, og går han videre fra gruppen, møder han eksempelvis Nadal eller Medvedev, som han begge har besejret i år. Der var ingen, som havde Grigor Dimitrov som vinder i 2017. Der er heller ingen, som har Thiem som vinder. Dimitrov bragede igennem.

Jeg finder oddset på Thiem i hans nuværende form værd at smide en pind efter.

Spilforslag:

Nitto ATP Finals søndag 15.00

Daniil Medvedev vinder turneringen odds 6.00 bet365

Dominic Thiem vinder turneringen odds 18.00 Unibet