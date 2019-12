Spilforslag: Få en festlig tirsdag

Marseille er stærkt kørende i den bedste franske række med fire sejre i træk, men hvor længe mon de kan strække stimen, når de nu kører lige til grænsen hver gang? Tre af de fire sejre lød på 2-1, senest i fredags med sejrsmål sat ind i 89. minut. Den fjerde sejr blev vundet 2-0 i en kamp, hvor de var i overtal i hele anden halvleg.

De fire sejre har været med til at kaste dem op som nummer to i tabellen, men Angers gør det heller ikke helt dårligt, idet de noget overraskende ligger nummer tre efter 15 runder. Dén havde de færreste set komme.

Angers har kun tabt tre af deres seneste 10 hjemmekampe mod top seks-modstandere i kampe, som sammenlagt bød på 21 kasser. Altså ikke ligefrem målfester på stribe. Marseille er et af de normale tophold, som ved, hvor vanskelige Angers kan være at hamle op med.

Deres seneste fire dueller sluttede nemlig uafgjort, alle med mål af begge parter, og deres seneste tre opgør sluttede 1-1. Tør du spille ciffertips 1-1 igen, er der eksempelvis odds 6.25 hos Unibet, jeg tør ikke gå helt så højt, men vælger en 1X-gardering kombineret med højst tre mål hos Comeon.

Kan Bournemouth og Eddie Howe skaffe de tre point på Selhurst Park? Foto: David Klein / Ritzau Scanpix.

Ligue 1 tirsdag 19.00

Angers – Marseille

1X+under 3.5 mål odds 1.76 Comeon

Crystal Palace - Bournemouth

Skulle vi ikke tage og fortsætte med et langskud på en rigtig festlig kamp på Selhurst Park? Der er over mindst tre mål i otte af Bournemouths seneste 10 udekampe. The Cherries indkasserede mindst to mål i deres seneste tre ligakampe.

De har til gengæld scoret mindst to mål i deres seneste fire møder med Palace, mens sidstnævnte indkassererede mindst to mål i deres seneste tre hjemmekampe i ligaen.

Desuden sluttede de seneste fire opgør mellem disse to med 5-3, 2-1, 2-2 og 2-2, så lad os da endelig da få en udvidelse af dén historik. Over tre mål giver odds 2.85 hos Unibet, præcis tre mål betaler indskuddet tilbage.

Raheem Sterling og Manchester City har 11 point op til Liverpools førsteplads. Foto: Lee Smith / Ritzau Scanpix.

Premier League tirsdag 20.30

Over 3 mål odds 2.85 Unibet

Burnley – Man. City

Jeg havde godt held med at pege på få kort, da Liverpool i lørdags mødte Brighton og jeg prøver lykken på et lignende spil i dagens anden Premier League-kamp. Burnley snitter blot 1.29 gule kort pr. hjemmekamp, mens City ligger på 1.86.

Burnley har haft ”fornøjelsen” af at spille hjemmekamp mod Liverpool, som de tabte med 3-0. Der blev ikke uddelt ét eneste kort. I sidste sæsons to ligamøder mellem disse to blev der uddelt hhv. to og ét gult kort. 0-2 kort giver odds 1.95 i gevinst hos bet365 og indskuddet retur ved tre kort uddelt.

Spilforslag:

Premier League tirsdag 20.45

Under 3 kort odds 1.95 bet365

