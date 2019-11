Spilforslag: FC København kender truslen

FC Midtjylland kan åbne et stort hul til deres eneste reelle titelrival i denne sæson, når FC København for anden gang i denne sæson, men første gang i Herning, agerer modstander

Det er væltet ind med mål i FC Midtjyllands seneste mange hjemmekampe mod FC København, ikke mindst fra hjemmeholdets side, men jeg føler mig ikke helt overbevist om, at dén stil bare fortsætter søndag aften. Prøv at se på deres topkampe i denne sæson.

De vandt 1-0 over Brøndby hjemme i Herning. De tabte 1-0 til OB, tabellens nummer fire, samme sted, og de spillede 0-0 i Parken i sæsonens første opgør mod ærkerivalerne fra København. Apropos dét med at stimen ikke bare sådan uden videre fortsætter. Det var første gang i 14 opgør mellem de to, at der ikke blev scoret mindst to gange.

Jeg pønser på, om ikke FCK kunne finde på at gribe en af sæsonens vanskeligste udekamp an, som de griber udekampene i Europa an. Der var to mål i deres udekampe mod både Malmö og Kiev. Bevares, der var så et væld af mål, da de gæstede Brøndby, men det var så også en lektie, de forhåbentlig for dem selv har lært af. Jeg tager chancen på et nyt målfattigt opgør imellem dem.

Da FC Midtjylland tidligere i efterårssæsonen gæstede Parken, fik de en ordentlig bunke kort med hjem til Herning. Der synes dog at være en klar tendens til, at det er, når de spiller på udebane mod rivalerne fra hovedstaden, at grovfilen slibes af.

På hjemmebane har de ikke tradition for at tabe sutten helt lige så meget og i fire af deres seneste fem opgør i Herning mod ”løverne” fik de højst to gule kort. I tre af disse blev det blot til en enkelt ”ostemad”. Tør du satse på sidstnævnte, er der odds 3.85 hos Unibet. Jeg tager højde for to advarsler og spiller under 2.5 til odds 1.68. De har kun i én hjemmekamp i denne sæson fået mere end to kort.

Spilforslag:

Superligaen søndag 18.00

FC Midtjylland – FC København

Under 2 mål odds 2.50 Unibet

FCM under 2.5 kort odds 1.68 Unibet