Spilforslag: Fransk pokaloverraskelse lurer

Årets første weekend i Frankrig byder på kampe i pokalturneringen, og ikke Liga Cup men den store Coupe de France. Runden åbnes fredag aften hvor Bordeaux tager imod Le Mans, hvilket vil sige Ligue 1 på hjemmebane mod Ligue 2, men det er en satsning på udeholdet, vi går efter. I hvert fald med lidt gardering.

Bordeaux lukkede det gamle år i sløj form med fire nederlag i træk og blot ét scoret mål undervejs, mens Le Mans gik på juleferie med sejre i deres sidste to ligakampe i 2019. De har allerede knoklet sig igennem to sejre i den enorme pokalturnering, hvilket trods alt indikerer en vis interesse i at gøre det så godt som muligt.

Bordeaux har tabt deres seneste tre kampe i Coupe de France, hvilket altså vil sige, at de røg ud i deres første kamp de seneste to år. Begge gange mod klubber fra divisioner under Ligue 1 og sidste år på hjemmebane.

Det er selvsagt ingen garanti for, at det sker igen, men de har en årelang tradition for særdeles tætte kampe i Coupe de France. Man skal nemlig helt tilbage til 2011 for at finde deres seneste sejr på mere end ét overskydende mål. De har altså spillet 23 kampe i denne turnering i mellemtiden!

Prøv at sammenligne det med Le Mans’ historik på udebane i Coupe de France. Siden 2010 har de kun tabt to udekampe. Den ene efter forlænget spilletid mod Paris SG, den anden med ét overskydende mål. Langt hovedparten af deres modstandere i disse 14 udekampe var klubber udenfor Ligue 1, men det samme var langt hovedparten af Bordeauxs modstandere i deres førnævnte 23 kampe.

Jeg tager chancen på en asian handicap +1, som giver odds 2.25 ved udesejr eller uafgjort, mens en hjemmesejr på ét overskydende mål giver indsatsen retur igen. Tør man gå planken ud på en X2, er der odds 3.05 hos Unibet.

Spilforslag:

Coupe de France fredag 20.55

Bordeaux – Le Mans (asian handicap +1) 2 odds 2.25 bet36