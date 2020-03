Spilforslag i coronaens skygge

Vi er derfor på besøg hos klubben med det flotte navn Excursionistas i aften. De får besøg af klubben med det lidt mere tungebrækkende navn Leandro Nicéforo Alem, og oddsene indikerer, at vi har en målfattig kamp i vente, men lige præcis med disse to klubber synes denne forventning en lille smule uretfærdig.

Excursionistas’ seneste fem kampe sluttede 1-2, 3-1, 2-1, 1-0 og 0-2. Trods alt tre af fem kampe med begge på tavlen. Leandro Nicéforo Alems seneste tre kampe sluttede 1-2, 2-1 og 1-3.

De seneste fire gange, de mødte hinanden hos Excursionistas, sluttede kampene 1-1, 1-2, 2-1 og 2-2. Hold disse og de førnævnte cifre op imod at man får odds 2.25 på, at begge hold kommer på tavlen. Det får et lille skud herfra.

Spilforslag:

Argentina Primera C

Excursionistas - Leandro Nicéforo Alem

Begge hold scorer odds 2.25 bet365

Forca e Luz – ACD Potiguar

Her befinder vi os i den brasilianske regionale turnering, som bærer samme navn som udeholdet, nemlig Potiguar. Vi skal have fat i en satsning på gæsterne, for det lader til, at vi har et opgør mellem et hold, der ikke bryder sig ret meget om at spille på hjemmebane, samt et hold, som ikke har noget imod at spille på udebane.

Siden 5. marts 2018 har Forca e Luz spillet 14 hjemmekampe i denne turnering, hvoraf én blev vundet. Otte blev til gengæld tabt. Siden 11. februar 2018 har ACD Potiguar 17 udekampe i samme turnering, hvor kun to blev tabt. De vandt blandt deres seneste to besøg hos Forca e Luz i denne stime.

Den forsigtige vælger X2 eller draw-no-bet varianten, men da de ikke har spillet uafgjort i deres seneste seks møder, tager jeg chancen på rent to-tal.

Spilforslag:

Brasilien Campeonato Potiguar

Forca e Luz – ACD Potiguar 2

Odds 2.40 bet365