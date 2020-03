Spilforslag: Ingen målfest her

Isloch får besøg af Smolevichy-STI, og sidstnævnte leverede en fornem forsvarsindsats i sidste uge. Her åbnede oprykkerne sæsonen med at være på besøg hos de forsvarende mestre fra Brest og kæmpede en 1-1 med hjem. Endda efter føring.

Isloch åbnede sæsonen med 1-0 hjemme over Neman Grodno og videreførte dermed resultaterne fra deres træningskampe forud for sæsonen, samt de cup-kampe de også nåede at spille inden sæsonpremieren. Her var de ude i to gange 0-0 mod førnævnte Brest.

Tæller vi kampe i alle turneringer med, havde kun én af deres seneste ni opgør mere end to mål. Smolevichy-STI leverede en fremragende præstation på udebane i sidste uge og kommer næppe til at ændre deres tilgang her. Nedenstående forslag giver odds 1.95 ved to mål og indskuddet retur ved færre.

Spilforslag:

Hviderusland søndag 15.00

Isloch - Smolevichy-STI

Under 2 mål odds 1.97 bet365

Neman Grodno – Vitebsk

Neman Grodno var i første spillerunde på udebane mod Isloch og tabte 1-0. De blev ellers allerede reduceret til 10 mand efter 43 minutter og holdt alligevel stand til to minutter før tid. Først her fik Isloch sat kampens enlige mål ind. Vitebsk var på hjemmebane mod Gorodeya og sejrede også 1-0. På et selvmål.

I sidste sæson spillede disse to nogle af sæsonens mest målfattige kampe. Neman Grodnos 30 ligakampe bød i snit på 2.17 mål pr. kamp, mens Vitebsk landede på 2.10. Kun Gorodeya spillede mere målfattigt af ligaens 16 klubber.

Ikke mindst var deres indbyrdes opgør målfattige. Neman Grodno vandt hjemmekampen 1-0, mens sæsonens andet møde sluttede 0-0. De mødte hinanden i en træningsturnering d. 2. februar i år. Resultat: 0-0. I alle tre nævnte kampe var stillingen 0-0 ved pausen.

Spilforslag:

Hviderusland søndag 17.00

Neman Grodno – Vitebsk

Under 2 mål odds 1.82 888Sport