Spilforslag: Kan Leicester lamme Liverpool?

Her har Hearts besøg af Hibernian i det klassiske Edinburgh-derby, og vi skal have en kig på kortspillet. Hearts får i snit 1.56 gule kort pr. hjemmekamp. Hibs høster 1.89 pr. udekamp. I håb om at begge parter kan leve op til deres snit, åbner vi betting-dagen med en satsning på, at Hibernian får flest kort.

De seneste seks gange de bragede sammen, hvoraf tre blev afviklet her i 2019, og hvoraf begge parter har haft hjemmebane tre gange hver, var det i fem tilfælde udeholdet, som løb med flest kort. Den sjette gang sluttede det uafgjort. Hos Unibet er der odds 2.04 på flest kort til Hibs, og dermed er vi i gang.

Spilforslag:

Premiership torsdag 13.30

Hearts – Hibernian, Hibs flest kort odds 2.04 Unibet

Kortrijk – Cercle Brugge

Der er også masser af bold i Belgien, hvor jeg høvler mønt efter Kortrijk til at vinde en sikker sejr over Cercle. Sidstnævnte ligger sidst i tabellen og er uden udesejr siden 6. april. De har fået 1 point i deres seneste 14 udekampe i den bedste belgiske række.

Det er allerede femte gang i år, at de to klubber står overfor hinanden. Kortrijk vandt de første fire opgør med 2-1, 2-1, 4-0 og 3-1. Cercle synes ikke at være blevet bedre i mellemtiden.

Spilforslag:

First Division A torsdag 14.30

(Asian handicap -1) 1 odds 2.38 Unibet

Waasland – Beveren – St. Truiden

WB har ikke holdt nullet i en eneste hjemmekamp i denne sæson. I syv af deres seneste otte hjemmekampe var begge hold på tavlen. St. Truiden har ikke holdt nullet i syv udekampe i træk. De seneste fire gange i træk disse to mødte hinanden, var begge hold på tavlen.

Spilforslag:

First Division A torsdag 14.30

Begge hold scorer odds 1.54 bet365

Frosinone – Crotone

Der er også fuld runde i Serie B denne 2. juledag, og herfra napper vi lige denne satsning. Crotone har ikke holdt nullet i deres seneste 11 kampe i træk, hvilket jeg forestiller mig, kan udvikle sig til et problem i en udekamp mod Frosinone.

De har nemlig scoret i samtlige hjemmekampe i denne sæson, hvor de stadig er uden nederlag på eget græs. Deres seneste fem hjemmekampe i træk blev vundet til nul. Der er med andre ord en vis sandsynlighed for, at Crotone indkasserer, og at Frosinone ikke gør det.

Det rene 1-tal kan hos Comeon spilles til to gange pengene, jeg ifører mig livrem og seler og spiller asian handicap-varianten på -0.25, hvor der er odds 1.72 ved hjemmesejr og det halve indskud retur ved uafgjort.

Spilforslag:

Serie B torsdag 15.00

(asian handicap -0.25) 1 odds 1.72

Chelsea – Southampton

At satse på at begge hold kommer på tavlen i denne duel er at gå imod de seneste sæsoners historik, idet Saints ikke har scoret i deres seneste tre besøg på Stamford Bridge. Men der findes jo dem, som påstår, at alting har en ende, og dén satser jeg så indtræffer her, og at begge får garnet.

Chelsea har ikke holdt nullet i deres seneste fire hjemmekampe, og det har altså været i kampe mod West Ham, Lille, Bournemouth og Aston Villa. Bortset fra sæsonens første udekamp har Southampton scoret i samtlige udekampe. Lige nu 11 i træk. Deres seneste syv udekampe havde begge hold på tavlen.

Spilforslag:

Premier League 16.00

Begge hold scorer odds 1.72 Unibet

Crystal Palace – West Ham

Et skaldet point i deres seneste fem hjemmekampe er det blevet til for West Ham. Og det endda selvom de scorede i alle fem kampe, hvilket siger lidt om, hvor problemerne ligger. Det virker derfor småskørt, at man så har formået at vinde to af sine seneste tre udekampe med 1-0. Over Chelsea og Southampton.

Men tæller vi sidste sæson med, er det åbenbart på udebane, at ”Hammers” er sværest at nedlægge, da kun tre af deres seneste 11 på fremmed grund i Premier League blev tabt. Og derfor vil jeg gerne tage chancen på, at de slipper fra Selhurst Park med point.

Palace har tre sejre i denne sæson foran eget publikum, hvilket trods alt ikke er overvældende, og de har ikke formået at besejre West Ham på hjemmebane i deres seneste fem forsøg. To-tallet spilles som asian handicap, hvor der er odds 1.89 ved udesejr og det halve odds i gevinst ved uafgjort.

Spilforslag:

Premier League 16.00

(Asian handicap +0.25) 2 odds 1.89 bet365

St. Mirren – Celtic

Tilbage til Skotland på en kort afstikker og en satsning på, at kampen udarter sig ”som vanligt”. Det er fjerde gang, de to parter står overfor hinanden i 2019, og St. Mirren har ikke været over to hjørnespark endnu. Og længere er den sådan set ikke.

Spilforslag:

Premiership

St. Mirren under 2.5 hjørnespark odds 2.04 Unibet

Man. United – Newcastle

Videre til Uniteds hjemmekamp mod Newcastle, hvor jeg ikke tør spå om udfaldet. Dertil svinger United simpelthen for meget. Jeg antager, at de trods alt vinder sådan en hjemmekamp, men de har det åbenlyst svært mod hold, der ikke har noget imod at give bolden til modstanderen og lade dem gøre arbejdet.

Det kommer Newcastle helt sikkert til her, og tør man så udelukke en gentagelse af deres sejr i hjemmekampen? Jeg tør ikke, og vender i stedet blikket mod to af de specials, man kan finde på kampen.

Scott McTominay er hos bet365 sat til 62.5 afleveringer, og kigger man blindt på hans kampe for denne sæson, ligner det et gyldent væddemål at gå under, hvor vi altså kan tillade 62 afleveringer og stadig vinde væddemålet.

Han er nemlig gået under i 14 af de 16 ligakampe, han er noteret for i denne sæson. Én af de to undtagelser var dog mod Newcastle. Som de jo altså også møder her. Skulle lynet slå ned to gange, om man så må sige, og han igen går over mod netop The Magpies? Det kan selvfølgelig aldrig udelukkes.

Men han har altså endnu ikke været over 53 afleveringer på hjemmebane endnu i denne sæson, så jeg tager chancen på, at det heller ikke sker denne gang.

Jeg smider også en pind efter Newcastle til at lande på højst 18 tacklinger. De noteredes for 12 i den omvendte kampe, og udekampe mod Tottenham, Chelsea og Leicester, ja selv mod Sheffield United, så ikke Newcastle over 18 tacklinger i nogen af kampene.

Spilforslag:

Premier League torsdag 18.30

Man. United - Newcastle

Newcastle under 18.5 tacklinger odds 1.90 bet365

McTominay under 62.5 afleveringer odds 1.83 bet365

Leicester – Liverpool

Vi lukker denne mægtige fodbold-dag i Leicester, hvor hjemmeholdet skal forsøge at rejse sig fra den lektion, de fik mod Manchester City i sidste runde. Nok kom de foran, men City var foran allerede inden pausen, og slap aldrig grebet.

Men som sagt; Leicester fik scoret, og det satser jeg også på, at de gør mod Liverpool. De har været på tavlen i samtlige 16 kampe, siden de 14. september tabte ude mod Manchester United. Hverken ude mod City eller Liverpool var de bange for at spille med.

Liverpool holder man bare ”aldrig” fra scoring. Det er der i hvert fald ingen hold i Premier League, som har formået siden 3. marts, og på den måde lander vi på ”begge hold på tavlen”. Det gav gevinst i deres seneste fem møder i Premier League, og begge parter har fortsat så gode kort i offensiven, at det virker yderst plausibelt igen.

Spilforslag:

Premier League torsdag 21.00

Begge hold scorer odds 1.57 bet365