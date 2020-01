Spilforslag: Mål-show i Monaco

For anden gang indenfor fire dage udkæmper Monaco og Paris SG en duel i Ligue 1 i Frankrig, og ligesom tilskuerne i Fyrstendømmet satser vi på, at onsdagens forestilling bliver en ny målfest

Det vil næsten være for meget forlangt, at PSG og Monaco skulle kunne levere en match som dén, de præsterede i søndags. 3-3 lød slutfacit efter imponerende 3-2 ved pausen til hjemmeholdet. Men der er omvendt heller ikke meget, som taler for en langgaber.

Parisernes seneste otte kampe i streg havde mindst fire mål, der var mindst tre mål i otte af Monacos seneste ni hjemmekampe i ligaen, og deres seneste 10 indbyrdes møder bød på mindst tre mål. Monaco var ikke bange for at spille med i Paris, så er de det heller ikke på hjemmebane, og vi går efter garn igen.

Neymar i aktion sidst holdene mødtes. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Hos Comeon er der odds 1.76 på under fire offsides, hvilket vil sige gevinst ved 0-3 og indskuddet retur ved fire. I søndagens duel, der som nævnt ikke just var defensiv, blev der fløjtet offside tre gange. Alle tre gange til PSG. Syv af sidstnævntes ni udekampe i ligaen i denne sæson havde højst fire offsides.

Hos bet365 er der odds 1.80 på, at Monaco løber med flest kort i kampen og indskuddet retur ved lige mange. Et spil der som minimum havde givet indskuddet retur, de seneste seks gange de mødte hinanden. I Monacos seneste hjemmekamp i Ligue 1 mødte de Lille og blev noteret for fire gule kort og et gult/rødt. Det var altså i en kamp, de vandt 5-1!

Det kunne måske også være en pind værd at spekulere i hjemmeholdets Wissam Ben Yedder. For det første var han på tavlen i søndags mod netop PSG. For det andet er han noteret for 14 garn i 17 ligakampe. Ni af disse blev scoret på hjemmebane, fordelt over syv kampe. Odds 2.60 hos Betfair Sportsbook.



Spilforslag:

Ligue 1 onsdag 21.00

Monaco – PSG

Begge hold scorer + over 2.5 mål odds 1.52 Comeon

Under 4 offsides odds 1.76 Comeon

Monaco flest kort (0) odds 1.80 bet365

Ben Yedder scorer odds 2.60 Betfair Sportsbook



Se også: Eriksen og Tottenham afværgede katastrofen

Se også: Dårligt nyt for Eriksen: Problemer med forhandlinger

Se også: FA Cup-kamp er aflyst