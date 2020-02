Spilforslag: Ny Bayern-fest i London?

Bayern München var langsomme til at komme i gang med sæsonen i Bundesligaen og så langsomme var de slet ikke med at få gang i spillet i Champions League-gruppespillet, hvor de ikke smed ét eneste point på vejen mod knock out-fasen

Denne tager de hul på i aften på Stamford Bridge, og hvis hjemmeholdet Chelsea er i tvivl om styrken hos et Bayern-hold i hopla, skal de bare spørge London-rivalerne Tottenham. Dem smadrede Bayern med 7-2 på Tottenham Hotspur Stadium.

Tyskerne vandt også deres seneste ligakamp, hvorved de er ubesejrede i 11 kampe i træk. Mod et ofte skrøbeligt Chelsea-forsvar ser en Bayern-sejr ikke helt utænkelig ud. Nok vandt Chelsea i lørdags over førnævnte Tottenham, men forud var gået fire kampe uden sejr i ligaen.

Chelsea slog Tottenham i lørdags. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Det er svært at se Frank Lampards mænd holde nullet, når de i 15 ligakampe kun har formået at holde nullet mod Burnley og Tottenham. De skulle igen være uden N'Golo Kante, hvis fravær altid kan mærkes.

Det vælter ind med mål i Bayerns kampe og ikke mindst udekampe. Deres seneste 13 udekampe bød på mindst tre mål. 11 af disse 13 havde mere end tre mål.

Det bliver formentlig en målrig kamp tirsdag aften. Foto: MICHAEL DALDER/Ritzau Scanpix

Bayern var uden den karantæneramte duo Jerome Boateng og Benjamin Pavard i fredags, men begge er tilbage til aftenens kamp, hvis ellers træner Flick vælger at bruge dem.

Bayern München scorede mindst to mål i 10 af deres seneste 12 Champions League-kampe. Otte af de seneste 10 Champions League-kampe med Bayern München involveret producerede mindst tre mål. Udesejr eller målrig kamp? Eller begge dele?



Spilforslag:

Champions League tirsdag 21.00

Chelsea – Bayern München

(Asian handicap -1) 2 odds 2.48 Unibet

Over 3 mål odds 1.97 888Sport

Cardiff – Nottingham Forest



Hvorfor er der nogle hold, man bare ikke kan spille imod? Eller steder hvor man bare ikke kan vinde? Det giver ikke altid mening, men det forholder sig ikke desto mindre sådan i fodboldverdenen. Hvorfor har Gladbach og Hoffenheim eksempelvis spillet deres seneste nu fem møder hos førstnævnte uafgjort? Hvorfor har Everton nu stadig ikke vundet ude over Arsenal siden 1996?

I aften byder The Championship på sådan et opgør, hvor der ikke rigtig findes nogen logisk forklaring udover at spillestilen hos den ene part åbenbart bare ligger forrygende godt til modparten. Eller er det omvendt? Vælg selv. Cardiff tager imod Nottingham Forest, og sidstnævnte har ikke formået at besejre waliserne én eneste gang i deres seneste 10 møder. Af disse endte ni med nederlag!



Ayr – Morton

Fra den engelske til den skotske The Championship, hvor det ikke altid går livligt for sig, når Ayr er på banen. Fire af deres seneste syv hjemmekampe bød således på højst to mål. Til gengæld havde de sidste år en vane med at spille underholdende kampe mod Morton, som de mødte tre gange i 2019.

Første gang sluttede det 1-1. De to næste møder vandt Ayr med 4-2 og 3-2. Morton scorede i deres seneste seks udekampe i ligaen, hvilket inkluderede besøg hos tabellens nummer et og tre, så de kommer ikke bare og pakker sig. Der er pæne odds på fire på stribe, hvad angår målrige kampe imellem disse to.



Stranraer – Montrose

Dyk en række lavere i Skotland og tag chancen på samme spil, når Montrose gæster Stranraer. Det havde givet gevinst i sidstnævntes seneste fire kampe og i de seneste fem møder mellem disse to. Heraf blev fire spillet i 2019.

Peterhead – Forfar

Vi slutter dagen med en endnu en kamp fra League 1 i Skotland, hvor Peterhead og Forfar forsøger at holde nedrykning på afstand. Peterhead har siden oktober tabt fire hjemmekampe. Til de fire klubber som topper tabellen. Forfar har vundet én udekamp siden august. Mod tabellens suveræne bundprop. Det lugter af en hjemmekamp, som skal kaste point af sig.



Spilforslag:

The Championship tirsdag 20.45

Cardiff – Nottingham Forest

(asian handicap -0.25) 1 odds 2.09 bet365

The Championship tirsdag 20.45

Ayr – Morton begge hold scorer odds 1.87 Bwin

League 1 tirsdag 20.45

Stranraer – Montrose begge hold scorer odds 1.61 bet365

League 1 tirsdag 20.45

Peterhead – Forfar (draw-no-bet) 1 odds 1.53 bet365



