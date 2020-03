Spilforslag: Ny målfest af AGF?

Hele seks kampe blev afviklet i Superligaen i løbet af søndagen, hvilket efterlader én kamp for at fuldende runde, og det gør vi mandag aften i Silkeborg, hvor AGF er på besøg

AGF kommer lige fra en målfattig kamp, hvilket skulle indikere, at opgøret mod Silkeborg bliver målrigt, hvilket vil sige som minimum byder på tre kasser. AGF har ikke spillet to ligakampe i træk med maksimalt to scoringer siden august sidste år.

Deres seneste tre udekampe i Superligaen antyder da også, at mål er i vente. AGF vandt disse 2-1, 3-1 og 2-1. Den målrige stil stemmer så bare ikke helt overens med Silkeborgs, hvis fire kampe efter nytår sluttede med to mål. Én af disse i torsdagens pokalkamp mod Horsens.

Træner Kent Nielsen har øjensynligt pillet lidt ved formationen og gjort det en smule sværere at nedbryde SIF’erne, og selvom det endnu ikke er blevet til sejr efter nytår, er 1-1 mod FCK og OB trods alt heller ikke helt skidt, når man er bundprop.

I forhold til torsdagens pokalkamp glider Kees Luijckx og Sebastian Jørgensen ind, mens Anders Hagelskjær sidder ude med skade. Vegard Moberg kommer heller ikke i aktion i aften. Hos AGF sidder Jesper Juelsgård og Zach Duncan udenfor truppen.

AGF var sprudlende i pokalkampen i sidste midtuge, og det har også været særdeles festligt, når de har mødt Silkeborg på det seneste. Syv, syv, tre, fire og tre mål i deres seneste fem møder og mål af begge parter. Man har da lov at håbe på noget tilsvarende, selvom det måske spiller ind på intensiteten, at opgøret spilles uden tilskuere.

AGF lavede 13 mål i deres seneste fire mod Silkeborg, mens sidstnævnte har spillet 1-1 i deres seneste tre. Odds 1.75 på begge hold til at score er det efter min mening mest fristende spil.

Spilforslag:

Superliga mandag 19.00

Silkeborg – AGF begge hold scorer odds 1.75 Unibet

