Spilforslag: Pokalfinaler på spil

Kun Barcelona har med 30 titler vundet Copa Del Rey flere gange end Athletic Bilbao. Deres seneste titel i denne konkurrence kom dog helt tilbage i 1984. Siden 2009 har de snuset til trofæet tre gange, men tabte hver gang til netop Barcelona.

I årets udgave af Copa del Rey sørgede Bilbao selv for, at det i hvert fald ikke bliver Barcelona i år, eftersom baskerne sejrede 1-0 i sidste runde over Messi og co. De kommer ikke til at tilgive sig selv, hvis de så bliver slået ud af Granada, hvortil de rejser med 1-0 i ryggen fra første kamp.

Bilbao har slået Granada to gange i denne sæson, men begge gange på San Mames. På hjemmebane er Granada et helt andet hold og faktisk det sjettebedste hjemmehold i La Liga. Det viste de blandt andet også i forrige runde, hvor de slog de forsvarende vindere fra Valencia med 2-1.

Bilbao er mildest talt ikke et stærkt udebanehold, og har kun en udesejr i La Liga i denne sæson. Derfor er jeg ikke sikker på, at udfaldet i Granada er givet på forhånd, og det kunne måske være en satsning værd at gå efter en kneben hjemmesejr.

Syv af Granadas seneste otte hjemmesejre var på ét overskydende mål, fire af Bilbaos seneste fem nederlag på udebane var med ét overskydende mål. Jeg forestiller mig desuden en match, hvor der kan blive gået til stålet. Bilbao fik tre gule kort i den første kamp. Som de altså vandt.

I ligakampen, som blev spillet 1. december, blev der uddelt ni gule kort, hvoraf fem gik til Bilbao. Igen i en kamp de vandt. Her står en finale på spil. Jeg tager chancen på en stribe kort.

Spilforslag:

Granada – Ath. Bilbao

(0-1) X odds 4.25 888Sport

Over 5.5 kort odds 1.60 Unibet

St. Etienne - Rennes

Spilforslag: Coupe de France torsdag 20.55

St. Etienne – Rennes (draw-no-bet) 2 odds 1.79 Unibet Derby – Manchester UnitedSpilforslag:FA Cup torsdag 20.45Derby – Manchester United

(asian handicap +1) 1 odds 1.98 bet365