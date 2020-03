Spilforslag: Real kan indtage tronen

I den ukrainske Premier League er de i gang med slutspillet omkring mesterskab og placering af europæiske pladser til den kommende sæson. Shakhtar Donetsk er for længst smuttet, de har 14 points forspring til nærmeste forfølger.

Til gengæld er kampen om de næste pladser væsentligt hårdere end tidligere, eftersom Dynamo Kiev ikke længere er den magtfaktor og ligeværdige til Shakhtar, som de var for få år siden. Nummer to, tre, fire og fem i slutspillet er adskilt af blot fem point.

Dynamo indtager andenpladsen inden dagens runde, tre point foran Desna på femtepladsen, så det er selvsagt en vigtig kamp og skal hjemmeholdet være så store favoritter, som de er blevet? Dynamo har ”5-1-4” i deres seneste 10 kampe mod hold fra den øverste halvdel af tabellen. De er ”4-3-3” på hjemmebane. Skal man så være favorit til omkring odds 1.40-1.45?

De to parter mødte hinanden tre gange i 2019 og alle tre gange vandt udeholdet. Alle tre gange med ét overskydende mål. Desna ved med andre ord, at de er i stand til at håndtere Dynamo på fremmed grund.

Nedenstående spil giver odds 2.00 ved udesejr og remis, samt indskuddet retur ved hjemmesejr på ét overskydende mål. Dobbelt op på indskuddet og stadig være så fint dækket på tre fronter finder jeg fristende.

Spilforslag:

Premier League søndag 16.00 Dynamo Kiev – Desna (asian handicap +1) 2 odds 2.00

Nacional Potosi – Real Potosi Vi skal også lige have et lille langskud med fra Bolivia i disse tider, hvor fodbolden i Europa næsten ligger helt stille. Som ovennævnte navne indikerer, er der her tale om et lokalopgør, og gæsterne er ét point foran hjemmeholdet i tabellen.

Hjemmeholdet har to sejre og tre nederlag i deres seneste fem kampe. Udeholdet er uden nederlag i fem kampe, hvoraf de seneste tre sluttede remis. For at sige det anderledes; det kan ikke være deres form eller placering i ligaen, der gør Nacional til favorit til under to gange pengene på oddset. Er det så hjemmebanefordelen?

Måske, men den er til at overse, idet de to klubber spiller deres hjemmekampe på samme stadion. Seks af deres seneste syv lokalopgør, heraf de sidste fire i træk, som alle blev afviklet i 2019, blev vundet af udeholdet. Odds 3.50 på en udesejr frister til indskud.

Spilforslag:

Primera Division søndag 20.00 Udesejr odds 3.50 Bwin