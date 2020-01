Spilforslag: Roma stopper festen

Vi starter i Rom, hvor den evige stad lægger græstæppe til endnu et slag imellem AS Roma og Lazio, denne gang med førstnævnte som hjemmehold på Olimpico. De møder et Lazio-hold, som måske ikke har været bedre siden klubbens seneste mesterskab i år 2000.

De lyseblå er på vilde 11 sejre i træk i Serie A, hvilket er ny klubrekord, og det er vidunderligt at, hvordan succes’en er høstet på baggrund af en fantastisk offensiv, der har scoret 46 kasser i 19 ligakampe. Fem mere end eksempelvis Juventus har formået på en kamp mere.

De møder et hold, som har tabt deres seneste to hjemmekampe, og Lazio skulle da elske at gøre det til alle gode gange tre, men samtidig er der næppe noget hold i Italien, der hellere vil bremse Lazios stime end Roma.

Der er ingen af parterne, som kommer til at mangle motivation forud for kampen, og med 11 sejre i træk kan man uden problemer opbygge en sag på vegne af Lazio. Jeg tager dog chancen på hjemmeholdet, som ikke har tabt tre hjemmekampe i træk i Serie A siden 2005.

Jeg tager desuden to andre spil med i porteføljen. Der er scoret mindst én gang i første halvleg i samtlige Lazios udekampe i denne sæson og det samme var tilfældet med Romas seneste fem kampe. Lazio har desuden ikke holdt nullet i otte udekampe i træk og syv af disse havde mål af begge parter.

Spilforslag:

Roma – Lazio (draw-no-bet) 1 odds 2.10 Unibet

(Asian 1. Halvleg) over 1 mål odds 1.54 Unibet

Begge hold scorer odds 1.50 bet365

Napoli – Juventus

Det andet storopgør i Serie A står i Napoli, som i midtugen fik en i øjeblikket sjælden succesoplevelse med sejr over Lazio i Coppa Italia. Det virker dog stadig vildt, at Juventus skal give mere end to gange pengene til at slå Napoli i sidstnævntes nuværende forfatning.

Skiftet fra Ancelotti til Gattuso på trænerposten har ikke bragt videre stor succes, og under hans ledelse har de tabt tre hjemmekampe i træk i ligaen. Mod Parma, Inter og selv mod Fiorentina. Juventus er omvendt kommet blæsende ud efter julepausen med fem sejre i fem kampe og mindst to mål i hver kamp.

Ronaldo synes at fået noget ekstra guf i nytårschampagnen, da han har været på pletten syv gange i disse fem kampe, og så har de lige Dybala og Higuain i baghånden, hvis portugiseren tager en slapper.

Juve vandt deres seneste tre opgør mod Napoli og deres seneste to besøg på San Paolo. De er ikke blevet svagere i mellemtiden og Napoli er ikke blevet stærkere.

Spilforslag:

Udesejr odds 2.10 Bwin

(draw-no-bet) 2 odds 1.50 888Sport