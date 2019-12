Spilforslag: Ulvene æder AGF

Det er nummer et, der tager imod nummer tre i Superligaens aftenkamp søndag, men der er 17 points forskel i FC Midtjyllands favør, og de har chancen for at lukke efteråret med en solid fest

Sæsonens første opgør mellem FC Midtjylland og AGF sluttede 1-0 til førstnævnte på en scoring to minutter før tid. Jeg vover pelsen på, at der kommer til at ske noget mere på målfronten i denne deres sidste kamp i år.

Sæsonens første opgør mellem FCM og FC København sluttede 0-0. Det andet blev vundet af FCM med 4-1. Sæsonens første møde mellem FCM og Brøndby sluttede 1-0, selvom scoringen faldt allerede efter syv minutter. Sæsonens andet møde endte 2-1.

Der er meget få hold, som rører dem i Herning, inklusive de øvrige top seks hold. I de seneste 10 hjemmekampe mod disse høstede FC Midtjylland otte sejre. Ja, AGF viser blændende form, men det samme gjorde FCK og Brøndbys form var heller ikke helt elendig.

Alligevel har FC Midtjylland bare vist sig et niveau for stærk og har en fantastisk evne til ”bare” at score det nødvendige i øjeblikket, hvor man åbenlyst ikke får grå hår at også at indkassere. De har otte sejre i træk, syv af dem med scoringer af begge parter undervejs. Dén chance tager vi også her.

Spilforslag:

Superligaen søndag 18.00

FC Midtjylland – AGF 1 + begge scorer odds 3.55 Unibet