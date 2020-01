Spilforslag: Værdi på Van Dijk

Der mangler at blive afviklet én kamp for at fuldende juleprogrammet i Premier League, og vi har sat luppen ned over aftenens duel på Anfield, hvor Sheffield United gæster Liverpool

Lad os starte med kort og godt at satse på en fair kamp. Der blev uddelt to gule kort i den omvendte duel. Sheffield United var i sidste runde på besøg hos Manchester City, ligaens næststærkeste hold og dét, der i spillestil minder mest om Liverpool, og her blev der uddelt to gule kort. Hvorfor skulle det stikke af i aften?

Samme spil smider jeg mønt efter på antallet af mål. Det holdt hårdt for Liverpool at hive 1-0 sejren i land i den omvendte kamp. Som ovennævnt har United lige gæstet Manchester City og tabte 2-0 på to mål efter pausen. Liverpools to seneste hjemmekampe blev vundet 2-0. Kun én af Uniteds seneste 17 kampe havde mere end tre mål.

Videre til en special på Roberto Firmino til at pløkke løs færre end fire gange i aften. I seks af hans seneste kampe gik han under fire skudforsøg, og de to undtagelser var begge udekampe. I den omvendte kamp mod Sheffield United spillede han 87 minutter og blev ikke noteret for ét eneste skudforsøg.

Fair van Dijk

Virgil van Dijk har indtil videre klaret sig igennem julens program uden at blive noteret for én eneste tackling. 270 minutters forsvarsspil uden én eneste tackling! To af dem var hjemmekampe ligesom i aften. Han spillede også fuld tid i udekampen mod Sheffield United uden at begå en tackling. Hvorfor ikke igen?

Skal vi i øvrigt ikke lige blive ved hollænderen? Som ovennævnt har han været med i to hjemmekampe hen over julen. I disse blev han noteret for 93 og 107 afleveringer. I den omvendte kamp mod Sheffield United blev han noteret for 102. Vi tager ham til over 92 i aften.

Lad os desuden vende antallet af afleveringer for Wijnaldum. Han er sat til over eller under 52. Han har kun én gang i sine seneste 13 ligaoptrædener været over 52. Det var i en udekamp. Han nåede 50 i udekampen mod Sheffield United. Vi napper ham til under.

Spilforslag:

Premier League torsdag 21.00

Liverpool – Sheffield United

Under 3 kort odds 1.62 bet365

Under 3 mål odds 1.70 bet365

Firmino under 3.5 skudforsøg odds 1.72 bet365

Virgil van Dijk under 0.5 tacklinger odds 2.25 bet365

Virgil van Dijk over 92.5 afleveringer odds 1.66 bet365

Wijnaldum under 52.5 afleveringer odds 2.10 bet365