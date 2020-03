Spilforslag: Valencia jagter miraklet

Valencia skal bestige et veritabelt bjerg efter nederlaget på 4-1 til Atalanta i den omvendte kamp. Havde de så bare haft fordelen af et hjemmepublikum som opbakning, men ikke engang dér finder de nogen opmuntring. Det gør det meget svært at forestille sig, at Valencia sender italienerne ud af årets Champions League.

Træner Albert Celades står over lidt hovedbrud, da Gabriel Paulista er i karantæne, Garay skulle være skadet, mens der er tvivl om Mangala. Det kunne give en mulighed for Coquelin i forsvaret, mens Kondogbia kan rykke ind på midtbanen.

Valencia vandt kun én af deres tre hjemmekampe i gruppespillet. Lyon blev slået, mens der var nederlag mod Ajax og pointdeling mod Chelsea. Der skal helt andre boller på suppen, hvis de skal videre til kvartfinalen.

Atalanta startede Champions League med tre nederlag og 11 mål indkasseret. Fra at ligne et tidligt exit, står de nu på tærsklen til ​​kvartfinalen. I den første kamp mod Valencia scorede de fire mål inden for de første 62 minutter. De fulgte det op ved at slagtede Lecce med syv mål i den følgende kamp. De kommer til Mestalla med seks sejre i syv kampe og har desuden lige fået en lille ekstra spilpause grundet Corona virus, så de friske i sind og krop.

Rafael Toloi skulle være eneste tvivlsomme deltager for træner Gasperini. Januar-tilgangen Sutalo er ikke spilberettiget, men det er ​​Zapata til gengæld. Han scorede senest hattrick mod Lecce. Atalanta er det mest scorende hold i Serie A, og deres Champions League-kampe har heller ikke just mangel på mål. Valencia skal angribe, og det vil trodse enhver fornuft, hvis det ender målfattigt her.

Spilforslag:

Valencia – Atalanta

Begge hold scorer odds 1.40

(asian 2. halvleg) over 2 mål odds 2.10

Eibar – Real Sociedad

I ly af Champions League spilles der også en udsat kamp i La Liga, hvor Real Sociedad er favoritter i udekampen mod Eibar, deres baskiske rivaler. Baskerne tager ikke let på disse ”lokalopgør”, og er Sociedads form stærk nok til at kunne berettige en favoritværdighed her?

Ja, hvis man bare kigger på formbarometeret, er de godt kørende. Dette skjuler dog måske en smule, at de tabte deres seneste tre udekampe i La Liga. At tabe til Barcelona i lørdags er ingen skam, men forud gik nederlag hos Betis og Leganés. Så kan man også få problemer hos Eibar.

Sidstnævnte skuffede stort i lørdags mod Mallorca, og er kun to point fra nedrykning nu, så tilhængerne vil forvente en helt anden indsats i aften. Sociedad har allerede spillet 14 kampe i 2020, fire mere end Eibar, og de kommer fra en uge, hvor de først skulle sikre kvalifikation til pokalfinalen, så at løbe i trekanter på Camp Nou. To kæmpe kampe.

Måske er en tredje stor kamp lige præcis én for meget, fysisk såvel som mentalt? De har stadig ikke vundet hos Eibar siden sidstnævntes oprykning til La Liga, og har ikke sejret her siden 2007 eller i seks forsøg i træk.

Spilforslag:

La Liga tirsdag 20.00

Eibar – Real Sociedad (draw-no-bet) 1 odds 2.32 888Sport

Inverness – Partick Thistle

Vi smider lige en enkelt kamp fra den skotske Championship ind i hatten. Hjemmeholdet jagter en plads i play off om oprykning, gæsterne forsøger at undgå nederlag og er uden sejr i ni kampe. De scorede kun ét mål i deres seneste fem kampe. Inverness vandt deres seneste tre opgør, hvoraf to er fra denne sæson, med 2-0. Jeg går på jagt efter fire på stribe.

Spilforslag:

Skotland The Championship tirsdag 20.45

Inverness – Partick Thistle (asian handicap -1) 1 odds 2.12 Unibet

