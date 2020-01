Spilforslag: Valencia på revanchetogt mod Barca

Det er League 1, som tager imod The Championship her, og samtidig er det ”lille” Coventry, som tager imod en af de større traditionsklubber inde fra nærliggende Birmingham. Der var engang, hvor opgør mellem Coventry og de store Birmingham-klubber var en regelmæssig ting, så de vil elske muligheden for igen at måle sig med et af de ”store” fra storbyen.

Formen er fremragende, ingen nederlag i syv, og kun ét nederlag på hjemmebane siden marts 2019. Det er allerede deres sjette FA Cup-kamp i denne sæson, da de har været igennem tre runder og i to af disse startede med at spille uafgjort. Gad vide om ikke det kunne blive tilfældet igen?

Tre af deres seneste fem og fire af de seneste otte hjemmekampe sluttede uafgjort. Birmingham har spillet uafgjort i deres seneste to kampe, og uafgjort i fire af deres seneste syv udekampe. Tre af deres seneste seks udekampe i FA Cup’en sluttede uden vinder.

Spilforslag:

FA Cup lørdag 16.00

Coventry – Birmingham

Uafgjort odds 3.40 Bethard

(draw-no-bet) 1 odds 2.05 888Sport

Millwall – Sheffield United

Også en duel mellem to forskellige divisioner, denne gang tager The Championship imod Premier League, og jeg vover igen pelsen på det lavest rangerende mandskab. Få hold udenfor Premier League har opbygget så nydelige FA Cup-resultater igennem de seneste å, som Millwall, der desuden altid er en svær nød at knække hjemme på The Den.

De har ikke tabt én eneste af deres seneste 11 hjemmekampe i denne turnering i ordinær spilletid. Ni af de 11 kampe blev vundet i ordinær, én blev tabt efter straffesparkskonkurrence. Modstanderne har været hold som Brighton, Everton, Watford og Leicester. Jeg tvivler stadig på, at cup’en er Sheffield Uniteds prioritet og spiller ”løverne” med gardering på krydset.

Spilforslag:

FA Cup lørdag 16.00

(draw-no-bet) 1 odds 2.40 Unibet

Valencia – Barcelona

Valencia fik en forbløffende ringe start på året i La Liga, da de sidste uge lagde vejen forbi Mallorca og allerede efter 41 minutter fandt sig selv nede med 3-0. Det endte med 4-1 på ferieøen, så de har noget at revanchere, ligesom de har noget at revanchere fra udekampen mod Barca, hvor de fik høvl med 5-2.

I La Liga har ingen været i stand til at nedlægge Valencia på Mestalla i denne sæson og både Sevilla og Real Madrid har været på besøg. Begge kampe endte i øvrigt 1-1, ligesom de også fik 1-1 på udebane mod Atletico Madrid, så måske er 1-1 et ciffertips, man skulle gå efter?

Det er trods alt ganske forbløffende, at seks af de seneste 10 gange, disse to mødte hinanden i Valencia, sluttede kampen 1-1. Skulle man ikke tage chancen? Valencia har taget point fra Barcelona i ni af deres seneste 11 hjemmekampe mod blau-grana i La Liga-sammenhæng, mens de to undtagelser blev tabt med ét overskydende mål.

Barcelona vandt deres første kamp under den nye træner i sidste uge, men trods alt ikke med mere overbevisende cifre end 1-0, og måske mærkes fraværet af Suarez i en så svær udekamp som denne.

Spilforslag:

(asian handicap +1) 1 odds 1.75 bet365

Ciffertips 1-1 odds 8.50 bet365

Målsjov i Monaco

De seneste fem opgør mellem Monaco og Strasbourg sluttede 2-2, 5-1, 2-1, 3-1 og 3-0. Deres seneste tre møder i Monaco sluttede med hhv. tre, tre og seks mål. Nå, men spiller de to klubber så anderledes defensivt inden deres lørdagsmøde?

Monacos seneste seks kampe havde mindst tre mål, deres seneste fem i træk havde mål af begge parter og i disse seks kampe blev der i alt scoret 27 kasser! 12 af deres 13 hjemmekampe i denne sæson havde mindst tre mål. Så nej, Monaco spiller i hvert fald ikke kedeligere, og selvom Strasbourg trods alt ikke kan matche sådan en stime, husker de med glæde deres seneste besøg her, som de vandt 5-1. Lad os bare få seks kasser igen.

Spilforslag:

Ligue 1 lørdag 20.00

Monaco – Strasbourg over 3 mål odds 2.12 888Sport