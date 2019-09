Spiltip: De ryger ud af Vild med Dans

Det gør hun i hvert fald, hvis man igen i denne uge kan læne sig op ad bookmakerne odds for, hvem der må forlade gulvet for sidste gang i år. Birgit Aaby var med makkeren Frederik Nonnemann i omdans mod føromtalte Anne Dorte Michelsen i sidste uge, og dén klarede parret kun lige til øllet.

Det skyldtes dog muligvis, at Anne Dorte Michelsen med flere fejltrin nærmest gjorde det svært for seerne at stemme andre ud, og den tidligere sangerinde i Tøsedrengene fik da også kun samlet otte point sidste fredag. Fire færre end Birgit Aaby.

Umut Sakarya var heller ikke i sidste uge en favorit hos dommerne, men kokken hænger altså stadig i, og skal man tro bookmakerne, får han en fredag mere. Birgit Aaby er tårnhøj favorit til at blive stemt ud, mens det at dømme ud fra sidste uges pointgivning vil være en sensation, hvis Christopher Læssø og Jakob Faurby må forlade konkurrencen.

Selv Unibet har i denne uge bøjet sig og holder nu makkerparret Fauerby og Silas Holst som favoritter foran Neel Rønholt og hendes makker, som Unibet ellers har været meget varme på fra starten. Faktisk er der ved at være tale om en mindre udskilning nu med Rønholt og Faurby noget lavere i vinderoddset end alle øvrige par. Men 3.75 gange pengene er da også en slags penge, hvis man stoler på succes til Faurby/Holst.

Udvalgte odds - Vild med Dans – hvem ryger ud Danske Spil bet365 Unibet

Birgit Aaby 1.70 1.75 1.50

Umut Sakarya 5.50 5.00 6.50

Oscar Bjerrehuus 4.00 5.00 5.00

Mikkel Kessler 18.00 10.00 20.00

Michael Maze 22.00 25.00 25.00

Udvalgte vinder-odds - Vild med Dans Danske Spil bet365 Unibet

Jakob Fauerby 3.75 3.10 3.00

Neel Rønholt 4.00 4.50 3.35

Maria Bach Hansen 8.00 5.50 10.00

Christopher Læssø 11.00 7.00 8.00

Coco O. 8.00 9.00 10.00