Spiltips: Alt er lukket - hvad gør man så?

Nu har vi holdt os til Hviderusland og deres Premier League de seneste to dage, så lad os da bare fortsætte i dén liga, når den nu i det mindste spiller noget fodbold. Isloch har været i aktion i to gældende kampe, idet de har været igennem en pokalrunde mod sidste sæsons mesterhold, Dinamo Brest.

Begge kampe sluttede 0-0. Forud for disse to kampe havde Isloch afviklet seks træningskampe, hvoraf fem højst havde to scoringer at byde på. Neman Grodno har endnu ikke spillet gældende kampe i denne sæson, men seks af de otte træningskampe, de har afviklet forud for sæsonåbneren her, havde højst to scoringer.

Vi har altså med to hold at gøre, som selv i træningskampe ikke rutter med målene, så hvordan skal det gå, når her nu er point på spil? Tre af de seneste fire gange de mødte hinanden hos Isloch, havde kampen højst ét mål. Lad os bare få en gentagelse.

Spilforslag:

Hviderusland lørdag 14.00

Isloch – Neman Grodno

Under 2 mål odds 2.08 888Sport

Herefter suser vi videre til hen nye jagtmarker, idet vi kaster garnet ud over den bedste række i Burundi, intet mindre. Jeg lurer lidt på, om ikke Olympic Star er blevet lidt for store favoritter i hjemmekampen mod Dynamik.

Olympic Star har blot præsteret tre hjemmesejre i 11 forsøg, og alle tre mod klubber, som ligger placeret nummer 10 og nedefter. De tabte eksempelvis deres seneste tre hjemmekampe med 0-2, 2-3 og 2-5 mod tabellens nummer tre, fem og ni. Dynamik ligger nummer seks.

Dynamik har kun tabt fire af 12 udekampe i denne sæson. De tabte deres seneste på fremmed grund, og sæsonens første tre nederlag på udebane blev straks fulgt op af to sejre og en remis. Jeg satser på noget tilsvarende her.

Spilforslag:

Burundi Ligue A lørdag 14.00

Olympic Star – Dynamik

X2 odds 1.84 Unibet

Dagens sidste satsning kommer fra samme liga, hvor Rukinzo tager imod Les Lierres. Sidstnævnte synes godt på vej mod nedrykning med ni point op til den rette side af stregen, så det ligner en kamp, der skal kaste hjemmesejr af sig for Rukinzo.

Der er dog et lidt bedre odds i at satse på en målfattig kamp. Kun to af Rukinzos seneste ni hjemmekampe havde over to scoringer. De har spillet hjemmekampe mod to af de andre fire klubber, som udgør bunden af tabellen, og de kampe havde ét og to mål. Nedenstående væddemål giver odds 1.65 i gevinst ved 0-2 mål og det halve indskud retur ved tre scoringer.

Spilforslag:

Burundi Ligue A lørdag 15.00

Rukinzo - Les Lierres

Under 2.75 mål odds 1.65 Unibet