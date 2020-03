Spiltips: Bayern kan uden topscorer

Det er Bayerns anden kamp efter skaden til Robert Lewandowki, som rekordmestrene sandsynligvis må undvære i en måneds tid. Bayern fejede fuldstændig David Wagners Schalke 04 til side i begge ligaopgør i denne sæson. De vandt 5-0 i München i januar, mens de bankede de Kongeblå 3-0 her på Veltins Arena i august.

Dengang på tre kasser af en vis Robert Lewandowski. Han kommer selvsagt ikke på tavlen tirsdag aften, men det var ikke ligefrem fordi, Bayern savnede ham i weekenden. De smadrede fuldstændig TSG Hoffenheim i weekenden med fire mål indenfor de første 33 minutter. Husk på at det var det samme Hoffenheim, som vandt udekampen mod Bayern tilbage i oktober. Hævnen var sød, da Bayern endte som 6-0 vindere i lørdags.

Stortalentet Joshua Zirksee fejrede sin første start for Bayern med et mål efter 15 minutter. Han kunne få en chance her med Lewandowskis skade. Bayern-træner Hansi Flick udtalte på en pressekonference, at han ville holde ændringerne til et minimum.

Hvis han står ved sine ord, ligner det igen Zirkzee på toppen med support fra Philippe Coutinho, Thomas Müller og Serge Gnabry. Sidstnævnte har haft en fantastisk sæson indtil videre, mens Müller virkelig har fundet sin form for nylig.

Hansi Flick har ikke sat en fod forkert i sin tid som chef for Bayern. De er i øjeblikket uden nederlag i to måneder og han har fået holdet til at spille noget imponerende fodbold. Der er ikke meget andet at argumentere for Schalke med, at i cup’en kan alt ske.

Med efter 0-5 og 0-3 i deres seneste to kampe i ligaen og sammenlagt 0-8 mod Bayern i denne sæson, klinger det en smule hult, men bevares, lad os slå ud efter en målrig kamp i stedet for det rene to-tal, som kun kan spilles til sølle odds.

Müller som målscorer ligner også et skud værd til mere end to gange pengene hos Unibet. Den pensionerede landsholdsangriber har fået karrierens anden, måske tredje vind, og scorede for det første mod Schalke i januar, han scorede også i de seneste to cup-kampe for Bayern.

Spilforslag:

DFB Pokal tirsdag 20.30

Schalke 04 – Bayern München over 3.5 mål odds 1.91 Bwin

Thomas Müller scorer odds 2.18 Unibet

Chelsea - Liverpool

Liverpool slikker stadig deres sår efter det store nederlag til Watford i weekenden. Tirsdag aften står de overfor et hjemmehold, som også har været udsat for et par skuffelser på det seneste. Hvem vender tingene først, når Chelsea tager imod på Stamford Bridge?

Efter et meget klart nederlag til Bayern München i Champions Leagu, kan Chelsea fokusere på FA Cup’en for noget sølvtøj i denne sæson. Frank Lampard vil sandsynligvis foretage et par ændringer i

startopstillingen med mange store kampe på forholdsvis kort tid. Det samme vil Jürgen Klopp dog uden tvivl også gøre.

Det er ikke sikkert, at han stiller så reservespækket et ungdomshold, som han gjorde i de foregående to runder, men lørdagens klare nederlag var måske et vink til tyskeren om ikke at drive rovdrift på nøglespillerne.

De led deres første nederlag i ligaen siden januar 2019, så der er ingen grund til at male fanden på væggen endnu, men det var immervæk andet nederlag på tre kampe. Jeg tror stadig, at denne match er større for Chelsea netop nu, end den er for Liverpool, og modsat Klopp i denne turnering har hjemmeholdet en virkelig flot historik på det seneste i FA Cup’en.

I deres sidste 12 FA Cup-kampe led The Blues kun et nederlag, og vandt til gengæld ni. De tabte desuden kun én af deres seneste 15 hjemmekampe i samme turnering. Jeg vover pelsen på en hjemmesejr med lidt gardering på krydset.

Spilforslag:

FA Cup tirsdag 20.45

Chelsea – Liverpool (draw-no-bet) 1 odds 1.75 Unibet

