Spiltips: Bayern pisker Paderborn

Bayern er i gang med et imponerende ”run” i øjeblikket, og udover at man vælter kasser ind fra højre og venstre, er det også værd at notere sig en helt anderledes defensiv stabilitet, end man viste tidligere på sæsonen under den afsatte træner Nico Kovac.

Bayern er i øjeblikket ubesejret i otte Bundesliga-kampe, som kastede 22 af sig. Kun RB Leipzig har formået at bremse Hansi Flicks tropper. Samtidig kan man nu fremvise ligaens bedste forsvar sammen med Borussia Mönchengladbach.

De har kun indkasseret ni mål i deres 11 Bundesliga på hjemmebane og vandt de seneste tre uden at have indkassere mål fra modstanderen. Samtidig er man oppe på 62 mål i 22 Bundesliga-kampe i denne sæson.

De scorede mindst tre mål i seks af deres seneste otte Bundesliga-kampe. Paderborn indkasserede mindst to mål i 14 af deres 22 ligakampe denne sæson, og apropos Borussia Mönchengladbach; det lykkedes dem at Paderborn til nul på hjemmebane tilbage i efteråret.

Bayern har kun indkasseret fire mål i deres seneste otte ligakampe og for at sætte det i perspektiv, så er det mindst fem mål færre end nogen anden klub i ligaen over samme periode. Bayerns genfundne defensive stabilitet, parret med de mange mål fra Lewandowski, Gnabry og co. lover ikke godt for gæsterne, som jeg tvivler på, har en chance.

Spilforslag:

1. Bundesliga fredag 20.30

Bayern München – Paderborn

Hjemmesejr til nul odds 1.83 bet365

