Spiltips: Besiktas bider fra sig

Tre sæsoner i træk har Istanbul Basaksehir været en brandvarm kandidat til endelig at fravriste mesterskabet fra 'De Tre Store' i tyrkisk fodbold, kun for alle tre gange at snuble når sæsonen spidsede til. De er endt to, to og tre point efter vinderen af ligaen, hvilket også kan omskrives til placeringer som nummer to, to og tre.

Er gassen gået lidt af ballonen nu, hvor drømmen alligevel ikke har udmøntet sig i det håbede guld? De har fået en sløj start på sæsonen med fire point efter de første fire kampe, og har allerede tabt til én af 'De Tre Store', da de hjemme gik ned mod Fenerbahce.

Torsdag blev de smadret i Europa League af Roma med 4-0, og de gæster mandag aften en anden af ”De Tre Store”, som også indkasserede fire mål i en udekamp torsdag aften. Det var bare hos Slovan Bratislava, og selvom fire indkasserede kasser vel altid gør naller, klinger det trods alt lidt mere medgørligt, at man gjorde det mod Roma og ikke Slovan fra Bratislava.

Besiktas' angriber, Umut Nayir, forsøger at få bolden under kontrol i Europa League-kampen mod SK Slovan Bratislava. Foto: Vladimir Simicek / Ritzau Scanpix.

Besiktas tabte også deres seneste ligakamp, med 3-2 hos Gaziantespor, og syv pinde imod på tre kampe skal ganske enkelt revancheres. De er fortsat uden nederlag på hjemmebane i Tyrkiet i hele 2018, tager vi sidste sæson med gav de seneste otte hjemmekampe i ligaen syv sejre.

Hjemmebanen betyder en hel del i de interne topopgør i Tyrkiet, også i Tyrkiet, og en ny øretæve vil ikke blive accepteret. Istanbul er uden sejr i deres seneste fem udekampe mod hhv. Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas. Hos sidstnævnte har de ikke vundet deres seneste syv besøg.

Hjemmeholdet har to mand i karantæne, Vida og Elneny, mens gæsterne skulle være uden Eljero Elia. Jeg tager Besiktas på asian handicap -0.25, der giver odds 2.00 ved hjemmesejr og det halve indskud retur ved uafgjort.

Mandag 19.00 Süper Lig

Besiktas – Istanbul

Spilforslag:

(asian handicap -0.25) 1 odds 2.00 bet365

