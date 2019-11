Spiltips: Bliv rigere på EM-kvalifikationen

Der er nabobrag torsdag eftermiddag imellem to nationer, der engang krigedes med seriøse våben imod hinanden, men her heldigvis 'kun' skal kæmpe om en fodbold. Iran går ind til opgøret som bookmakernes favoritter, men de skuffede i deres seneste udekamp i VM-kvalifikationen med at tabe til Bahrain.

Det kan vise sig kostbart, da gruppe C er af de få i denne del af den asiatiske VM-kvalifikation som rent faktisk indeholder tre nationer, der kan drømme om at gå videre. To af dem mødes her og Iran kan få det svært med et nyt nederlag.

Det vil de helt klart vare sig imod at løbe ind i, de kan godt selv regne ud, hvor vanskelig denne opgave er. Irak kan på deres side klare sig udmærket med remis, de høstede uafgjort i deres udekamp mod Bahrain, hvor Iran altså tabte, så pointdeling her holder dem foran Iran og med en hjemmekamp mod førnævnte Bahrain i hånden til for alvor at klare ærterne.

Fem af Irans seneste 11 udekampe i VM-kvalifikationen sluttede uden vinder. Tre af Iraks seneste otte sluttede uafgjort. De mødte hinanden ved Asian Cup i januar og spillede 0-0. Jeg synes, der er utroligt interessante odds på en ny pointdeling.

Spilforslag:

VM-kvalifikation Asien torsdag 15.00

Irak – Iran uafgjort odds 3.40 Unibet

Jordan – Australien

Når dagens første betting-objekt er fløjtet af, skydes den næste gang og endnu engang satses på, at hjemmeholdet får lidt mere at skulle have sagt end oddsene indikerer. Australien er forholdsvis store favoritter, men har det ikke altid lige nemt mod Jordan.

Schmeichel midt i en feberredning mod Australien under VM i Rusland tilbage i 2018. Helt så svært får australierne det ikke i aften. Foto: Finn Frandsen

Jordan er uden nederlag i VM-kvalifikationen på hjemmebane siden 15. november 2011. Nederlaget dengang mod Irak er det eneste i 16 hjemmekampe i VM-kvalifikationen. De har holdt nullet i deres seneste seks hjemmekampe.

De to nationer mødte hinanden i deres første kamp ved Asian Cup i januar, hvor Jordan sejrede 1-0. De var i samme gruppespil i kvalifikationen til VM-slutrunderne i 2014 og 2018 og begge gange sejrede Jordan i deres hjemmekamp.

Jeg tør ikke gå planken ud på et-tallet, til gengæld overvejede jeg halvgarderingen 1X til odds 2.05 hos bet365, men jeg endte med at gardere mig endnu mere ved at nappe asian handicap +0.75 til odds 1.77. Ved hjemmesejr og uafgjort er der gevinst, ved udesejr på ét overskydende mål får du halvdelen af indskuddet retur.

Spilforslag:

VM-kvalifikation Asien torsdag 15.00

Jordan – Australien (asian handicap +0.75) 1 odds 1.77 Unibet

Frankrig – Moldova

Vi iler videre til den europæiske EM-kvalifikation, hvor vi sænker ambitionerne lidt, hvad odds angår, men til gengæld griber fat i et væddemål, der i dén grad ikke burde kikse, hvis ellers Frankrig agerer, som de ”plejer”.

De har i deres fire hidtidige hjemmekampe i EM-kvalifikationen ”vundet” hjørnesparks-statistikken med følgende cifre: 7-0, 6-1, 13-1 og 10-0. I udekampen mod Moldova ”vandt” de 4-2, hvad hjørnespark angår. Det vil trodse en del logik, hvis Moldova så her går hen og får flere hjørnespark end de magtede på eget græs.

Spilforslag:

EM-kvalifikation torsdag 20.45

Moldova under 2.5 hjørnespark odds 1.53 bet365

Tjekkiet – Kosovo

Begge parter har spillet nogle meget underholdende kampe så langt i turneringen, og med mindre der her går lurepasning i den, fordi det er en forholdsvis vigtig kamp, bør der være pæne chancer for igen at se mål på tavlen.

Alle Tjekkiets seks kval-kampe indtil nu bød på mindst tre mål. Deres tre hjemmekampe vandt de 2-1, 3-0 og 2-1. Sidstnævnte var mod England, som kun har tabt denne kamp i kval’en. Kosovo har scoret i deres seneste 13 landskampe i træk. Blandt andet tre på udebane mod England.

EM-kvalifikation torsdag 20.45

Begge hold scorer odds 1.83 bet365

