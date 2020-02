Spiltips: Celtics kampform bremser FCK

FCK afviklede deres sidste to testkampe inden forårspremieren mod Esbjerg uden at komme på måltavlen, og det skulle åbenbart vise sig at være et tegn på, hvordan kampen på Vestkysten kom til at forløb

At gå fra banen uden at score mod et hold, som inklusive træningskampe ikke havde præsteret ét eneste clean sheet i 18 kampe, kan ganske enkelt ikke skønmales til noget positivt, hvordan man end vender og drejer fakta.

De slap igennem gruppespillet i efteråret ved at besejre Lugano to gange. Gruppens svageste led. Stærkt at gå videre på den baggrund men omvendt heller ikke skræmmende, så bortset fra at ”de plejer” at kunne levere forholdsvis stærkt i internationale kampe, ikke mindst på hjemmebane, må favoritværdigheden uvægerligt gå til gæsterne.

Modsat FCK har de ikke ligget stille hen over jul og nytår, men er gået fra god til bedre siden nederlaget til Rangers. De står med ni sejre i træk, de vælter mål ind, og har været på tavlen 14 gange i træk. I deres seneste ni scorede de mindst to gange hver gang.

Nu er det én ting at være skarp i Skotland, men Celtic viste sig faktisk også rigtigt stærke i efterårets gruppespil, hvor de eksempelvis slog Lazio to gange. Kig lige på stillingen i Serie A og tjek om ikke det trods alt er meget godt gået.

Bortset fra mod Lugano har FCK ikke holdt nullet i deres seneste 10 europæiske kampe i denne sæson. Det er således ikke utænkeligt, at Celtic kommer på tavlen. Sker det, skal FCK selvsagt score mindst to gange for at vinde. Det præsterede de ikke én eneste gang i deres seneste syv opgaver i EL.

Man skal aldrig sige aldrig, og jeg tager gerne fejl i dette tilfælde, men jeg finder det vanskeligt at argumentere for en hjemmesejr mod de formstærke skotter, som har 14 sejre i 15 udekampen.

Spilforslag:

Europa League torsdag 18.55

FC København – Celtic (draw-no-bet) 2 odds 1.60 MrGreen

