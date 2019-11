Spiltips: Dansk fest i Parken

Danmark havde ingen problemer med at skyde Gibraltar i smadder i deres første gruppekamp, og vi går efter en ny festlig forestilling, når et vigtigt skridt mod EM skal tages

Vi starter dog lige med en anden kamp. Finland står overfor en milepæl, idet nationen fredag aften kan sikre sin første deltagelse i en fodbold-slutrunde nogensinde. Alt hvad der kræves, er ”bare” en sejr over Liechtenstein, og oddsene indikerer, at det burde være let som at klø sig i nakken.

Odds omkring 1.06 er cirka, hvad der kan spilles på hjemmesejren, og den slags gør vi os selvfølgelig ikke i her i vores daglige betting-klumme. Odds for en hjemmesejr var sandsynligvis cirka på samme niveau i Liechtensteins seneste udekamp i EM-kvalifikationen, hvor de gæstede Grækenland. Resultat: 1-1.

Jeg er sikker på, at Finland ikke bommer på samme måde på tærsklen til den største fodboldtriumf i deres historie, hjemmesejren bliver kørt i land, men der er næppe tvivl om, at denne 1-1 har tjent som en lærestreg til finnerne om ikke at tage noget for givet.

De 11 seneste gange Finland vandt en landskamp var det med 1-0, 2-0 eller 3-0. Hvis du kombinerer hjemmesejren med under 3.5 mål bet365, får du odds 1.90. Kommer Finland først foran bliver der ikke jagtet yderligere mål, så skal triumfen køres professionelt i land. Derfor bliver det vores satsning her.

Spilforslag:

EM-kvalifikationen fredag 18.00

Finland – Liechtenstein 1 + under 3.5 mål: odds 1.90 bet365

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danmark – Gibraltar

Danmark er selvfølgelig gigantfavorit til at besejre Gibraltar, og der er heller ikke tvivl om, at de gør. Selvfølgelig gør de det. Men hvordan hiver vi noget mønt ud af hjemmesejren? Man kan eksempelvis hos gå planken ud eller kombinere et par udfald.

Jeg har personligt set mig lun en kombi plukket fra Danske Spil og Betfair Sportsbook. Hos Danske Spil smider jeg lidt mønt på udfaldet ”præcis 4 mål i kampen” til odds 5.70. Det kombinerer jeg med udfaldet Danmark vinder 5-0, 6-0 eller 7-0 til odds 3.25 hos Betfair.

Slutter kampen så med ét af de fire udfald, henter du et odds, der reelt svarer til omkring 2.10 i stedet for odds 1.01 på hjemmesejren. Så kan man starte kampen med at sidde og råbe på mål, hvorefter man kan lukke kampen med at sidde og råbe på ikke flere mål, når Danmark fører 7-0!

Der har været god stemning blandt de danske roligans under EM-kvalifikationen. Foto: Lars Poulsen

Så lad os se på hjørnespark. Gibraltar er i deres udekampe kommet frem til følgende antal hjørnespark:

Et hjørnespark mod Irland, nul mod Schweiz og ét ude mod Georgien. I den omvendte kamp mod Danmark kom de frem til nul hjørnespark. I Danmarks seneste hjemmekamp kom Luxembourg frem til ét hjørnespark.

Tør du satse på en gentagelse fra den omvendte kamp, er der odds 2.75 på nul hjørnespark til Gibraltar hos Unibet. Vil du have en smule gardering i form af ét hjørnespark er der odds 1.52 hos samme bookmaker.

Så lad os kigge på kortspillet. Deres kampe mod Georgien stak lidt af, men ellers har det været meget fair kampe, Gibraltar har gennemført, selvom de vandrer fra nederlag til nederlag. Der blev uddelt to gule kort i hjemmekampen mod Danmark, et gult ude mod Schweiz, og to i udekampen mod Irland.

Hvorfor skulle det så stikke af her? Det burde ikke være en kamp, hvor mange danske spillere føler sig kaldet til at trække en ”ostemad”, og som du kan se af nedenstående vælger jeg at tage chancen på to kort-spil.

Man kunne også vælge at kigge på et par målscorere, hvis man har lyst til dén slags men hvem? Cornelius er i form nede hos Parma. Dollberg scorede to pinde senest mod Luxembourg. Eriksen er altid god for en pind eller to i landsholdstrøjen. Jeg synes, at oddsene er for lave, holder fingrene væk og holder mig til den nedenstående væddemål. God kamp!

Spilforslag:

EM-kvalifikationen fredag 20.45

Danmark – Gibraltar

4 mål i kampen: odds 5.70 Danske Spil

Danmark vinder 5-0, 6-0 eller 7-0: odds 3.25 Betfair Sportsbook

Gibraltar under 1.5 hjørnespark: odds 1.52

Gibraltar under 2.5 kort: odds 1.43 Unibet

Under 2.5 kort i kampen: odds 2.33 Unibet

Takker af efter 50 år i Bayern

Forklarer overfald: Derfor slog han modstander bevidstløs

Se også: Gigantisk endefuld: Miniput sat på plads på Wembley