Spiltips: De kommer til at bombe løs

Der er et godt stykke op til de formstærke klubber i top tre, men mandag aften har Atalanta en god chance for at konsolidere deres fjerdeplads, når de tager imod bundproppen

Der er odds 1.20 på en hjemmesejr til Atalanta mandag aften. Det er ikke værd at pille ved, om end man selvfølgelig kan smide den med i et kombinationsvæddemål. Men man kan også tage chancen på, at de kan vinde til nul og derved fyre oddset op fra de 1.20 til 2.05.

SPAL har spillet 11 udekampe i denne sæson. I otte af disse kom de ikke på tavlen. Blandt andet i deres to seneste, begge afviklet efter nytår. Mod Fiorentina sidste søndag mønstrede de ét skud på mål i de 90 minutter.

Syv af de ni udekampe, de har tabt i denne sæson, blev tabt til nul. Sæt det overfor et mandskab, som har vundet deres seneste to hjemmekampe med 5-0. Så er det trods alt ikke helt utopi, at Atalanta-drengene skulle kunne køre odds 2.05 i land, vel?

Det virker desuden til at være en satsning værd, at gæsterne højst kommer frem til to hjørnespark. I Atalantas to førnævnte hjemmekampe, hvor de vandt 2-0, kom udeholdene i begge tilfælde blot frem til to hjørnespark. Det samme gjorde SPAL i sæsonens hjemmekamp mod Atalanta. De kommer ikke under mindre tryk her!

De rigtigt friske tager chancen på mindst to mål af hjemmeholdet Josip Ilicic. Det giver odds 5.50 hos Unibet, og det har han trods alt præsteret i Atalantas seneste to hjemmekampe, og i tre hjemmekampe siden 27. oktober.

Spilforslag:

Serie A mandag 20.45

Atalanta -SPAL hjemmesejr til nul odds 2.05 bet365

SPAL under 2.5 hjørnespark odds 2.43 888Sport

Se også: Messi-scoring redder ny træner fra nedtur

Se også: Cornelius og Cristiano stjæler showet

Se også: Lettet Caroline: Fik styr på nerverne