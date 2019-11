Spiltips: De vinder ikke igen

Der spilles to kampe i 1. division fredag aften, og vi ser nærmere på begge opgør, men starter i Skive, hvor oprykkerne forsøger at høste point nok til at overleve mindst én sæson mere i rækken

Roskilde fik i sidste weekend stoppet en nederlagsstime ved at banke Næstved 4-0, men det var på hjemmebane, og jeg tvivler på, at de kan følge det op, når de fredag er i Skive. Jeg synes i hvert fald, at der er nydelige odds på, at de netop ikke kan.

Ikke siden april har Roskilde været i stand til at følge en sejr op med også at få point i den efterfølgende kamp. De har haft muligheden fem gange i mellemtiden og tabte alle fem. De er efterhånden også oppe på 10 nederlag i træk på fremmed grund, og Skive er altså ikke helt til rotterne på hjemmebane.

De har kun tabt til Viborg på hjemmebane i denne sæson, og det inkluderer et opgør mod Brøndby i pokalturneringen. De har så også kun vundet to, trods alt, men det var over Hvidovre og Næstved, og jeg forestiller mig, at Roskilde kvalitetsmæssigt slægter disse to klubber en del på. I hvert fald på udebane.

De modige kaster sig over odds 2.05 på hjemmesejren, jeg tager højde for krydset ved at spille nedenstående, som giver odds 1.80 i gevinst ved 1-tallet og det halve indskud retur ved uafgjort.

Spilforslag:

1. Division fredag 17.30

Skive – Roskilde

(asian handicap -0.25) 1 odds 1.80

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvidovre – Kolding

Der spilles en kamp mere i 1. division fredag aften og her går vi efter kasser fra begge parter. Hvidovre prøvede for kun anden gang i denne sæson at holde nullet i sidste runde, og præcis ligesom første gang, var det atter Fremad Amager, det gik ud over.

Hvornår har Hvidovre senest holdt nullet i to kampe i træk i 1. division? Tilbage i 2014 og deres seneste fem hjemmekampe havde alle begge hold på tavlen. Kolding har kun holdt Næstved til nul på udebane i sæsonens første kamp på fremmed græs og fem af deres seneste seks kampe havde begge på tavlen.

Spilforslag:

1. Division fredag 18.30

Hvidovre – Kolding

Begge hold scorer odds 1.53 bet365

