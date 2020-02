Spiltips: Dortmund fortsætter målfesten

Det er gået voldsomt for sig i de seneste fire opgør imellem Borussia Dortmund og Bayer Leverkusen, og begge parter spiller fortsat en omgang fodbold, som gør det meget svært at forestille sig en kedelig kamp, når de brager sammen på BayArena lørdag aften.

Dortmund har haft ”the upper hand” med sejre på 4-0, 4-2, 3-2 og 4-0 i deres seneste fire møder med Leverkusen, men tre af disse har dog også været på hjemmebane. Jeg tør ikke stole på, at de ”bare” kan gøre det igen, de virker efter min mening for skrøbelige, og så må de nu også undvære Marco Reus.

Jeg vil dog gerne stole på, at der kommer mål. Leverkusens kampe efter vinterpausen sluttede 4-1, 3-0, 1-2 og 2-1, mens Dortmund har spillet 5-3, 5-1, 5-0 og 2-3. Begge parter scorer med andre ord bunker af mål, men begge får også udfald i defensiven adskillige gange i løbet af en kamp.

Jeg har svært ved at se, at det skulle blive en lurepasser-kamp og satser på en ny omgang underholdning. Jeg går desuden efter endnu en fair kamp imellem dem. Ingen af deres seneste fire møder havde over tre gule kort, Dortmund snitter 1.20 gule pr. udekamp, mens Leverkusen snitter 1.40 pr. hjemmekamp.

Spilforslag:

1. Bundesliga lørdag 18.30

B. Leverkusen – B. Dortmund

Begge scorer + over 2.5 mål: odds 1.57 Youbet

Over 3.5 mål: odds 2.00 bet365

Under 3.5 kort: odds 1.92 MrGreen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Freiburg – Hoffenheim

Freiburg vandt den omvendte kamp 3-0. Det var første gang i 13 opgør mellem disse to, at begge parter ikke scorede i hvad, begge parter betragter som lidt af et rivalmøde. Hoffenheim kommer fra et 4-3 nederlag ude mod Bayern München onsdag aften, og jeg satser på, at de også kan penetrere Freiburgs defensiv og at hjemmeholdet ikke magter at holde TSG fra fadet to kampe i træk.

Spilforslag:

1. Bundesliga lørdag 15.30

Begge scorer: odds 1.53 bet365

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Heerenveen – VVV

Samme spil går vi ”i byen” på hos Heerenveen bare til noget bedre odds. Hjemmeholdet har efter vinterpausen spillet 1-3, 2-2, 1-2 og 1-2. VVV har efter vinterpausen spillet 1-1, 2-1 og 1-1. Heerenveens seneste seks hjemmekampe i ligaen havde begge hold på tavlen, ligesom deres seneste fire hjemmekampe mod VVV havde begge på tavlen. I øvrigt sluttede de seneste tre 2-2, hvis du er frisk på et ciffertips!

Spilforslag:

Æresdivisionen lørdag 19.45

Begge scorer: odds 1.70 bet365