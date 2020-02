Spiltips: Eksperten viser vejen til guldet

Der var seks kampe i den engelske The Championship tirsdag aften, og der er seks igen onsdag aften, hvor vi starter rundturen på The Den i London, inden vi rykker videre til Skotland og Frankrig

Millwalls ofte noget mere fysisk tilgang til fodboldspillet har pudsigt nok, eller glædeligt nok, afhængig af hvilken vinkel man anskuer det fra, ofte haft svære vilkår mod Fulhams spillestil. Sidstnævnte har ofte forsøgt sig med offensivt kombinations-fodbold, og man skal over 20 år tilbage for at finde Millwalls seneste hjemmesejr over The Cottagers.

Fulham vandt de seneste fire møder, er uden nederlag i de seneste fem og har kun indkasseret ét mål undervejs. I betragtning af parternes respektive form vil en udvidelse af denne stime ikke overraske. Fulham er ligaens formstærkeste hold, set over de seneste otte kampe, og har holdt rent bur i deres seneste tre udekampe.

Millwall har et point i fire kampe og tabte deres seneste to hjemmekampe til nul. De tabte sæsonens hjemmekampe mod Leeds og West Bromwich, ligaens nummer et og to, som Fulham mindst er på niveau med i øjeblikket, og jeg tager chancen på to forskellige spil på Scott Parkes tropper.

Spilforslag:

The Championship tirsdag 20.45

Millwall – Fulham (draw-no-bet) 2: odds 1.77 888Sport

Fulham vinder til nul: odds 4.00 Unibet

Livingston – St. Mirren

Lad os tage chancen på et langskud i den bedste skotske række, hvor Livingston har holdt totalt lukket i deres seneste seks hjemmekampe, hvori de slet ikke har indkasseret mål. De seneste fem vandt de sågar til nul.

Faktisk har de ikke haft en kamp med begge hold på tavlen på eget græs, siden St. Mirren senest var på besøg og det er grunden til nedenstående satsning. Der sker nemlig af en eller anden grund crazy ting og sager, når disse to klubber står overfor hinanden.

Deres seneste tre møder, alle i 2019, havde mindst tre, fire og seks mål. De seneste syv gange i træk, de mødte hinanden med Livingston som hjemmehold, blev der scoret mindst tre mål og begge var på tavlen i alle syv. Seks af de syv møder havde mindst fire mål! Alle gode gange otte? Jeg tager chancen.

Spilforslag:

Premiership onsdag 20.45

Livingston – St. Mirren

Over 3 mål: odds 3.45 bet365

Lyon - Marseille

Er Lyon i stand til at spille en kedelig pokalkamp? Vi har tidligere haft fat i dem i denne spalte, og onsdag aften er de på ny i aktion i Coupe de France, den ”store” pokalturnering. De har allerede spillet sig i finalen i Liga Cup’en, så dette er deres cup-kamp nummer syv i denne sæson.

I fem af disse mødte de modstandere fra Ligue 1. I samtlige seks var der mindst tre mål, i de fem, hvori de mødte hold fra Ligue 1, var begge også på tavlen undervejs. I deres seneste hjemmekamp i ligaen spillede de 0-0 med Amiens, så de kan altså også være med i kedelige kampe. Mod Marseille plejer det bare ikke at være kedeligt.

Deres seneste fire møder havde mindst tre mål, og i januar 2017 mødtes de senest i en pokalkamp, der dengang sluttede 1-1 og blev afgjort med et mål i forlænget spilletid til Lyon, som ikke har tabt de seneste ni hjemmekampe mod Marseille. Jeg tager chancen på flere pokalmål i Lyon.

Spilforslag:

Coupe de France onsdag 21.05

Lyon – Marseille begge hold scorer: odds 1.68 Bethard

