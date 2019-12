Spiltips: FCK får revanche mod Brøndby

Vi starter søndagens profitjagt i rivalbraget i Parken med et af de lavere odds. Jeg tør ikke udelukke remis, men kommer der en vinder, regner jeg med FC København. Nederlaget i den omvendte kamp gjorde naller, og selvom en torsdagskamp skal indregnes i scenariet, skulle der gerne være kræfter til et rivalbrag på hjemmebane.

Det kan gå op og ned på udebane, men hjemme har FC København en utroligt god historik mod de øvrige hold fra den bedre halvdel af tabellen, mens Brøndby har tabt seks af deres seneste 10 udekampe mod hold fra den øvre halvdel af ligaen.

Brøndby spillede en fremragende kamp i det omvendte opgør og har ikke spillet Europa League, men jeg tror stadig ikke på, at de er stærke nok til at gentage triumfen i Parken. Der satses på ”draw-no-bet”, som hos Youbet giver odds 1.42 ved hjemmesejr og indskuddet retur ved uafgjort.

Lad os suse videre til hjørnesparksspillet, hvor det overrasker, at FCK skal være så store favoritter til at gå flest i løbet af de 90 minutter. De har spillet otte hjemmekampe i denne sæson og i fem af disse var det udeholdet, som fik flest hjørnespark.

Eksempelvis fik hold som SønderjyskE og Silkeborg flest hjørnespark i Parken. Brøndby kom frem til flest hjørnespark i deres seneste tre opgør, blandt andet i deres seneste besøg i Parken, og jeg tager chancen på flest hjørne til de blå-gule og holder samtidig på højst seks hjørnespark til FCK. De har kun én gang været over seks på hjemmebane i denne sæson og ikke i nogen af deres seneste fem møder med Brøndby.

Vi er også nødt til at prøve et kortspil på Simon Hedlund. Det er ikke fordi, Brøndby-manden får mange kort, faktisk har han kun fået et gult kort i denne sæson, mens han fik tre i sidste sæson. Det er fordi, han får dem mod FCK. Sæsonens ene gule kom i det første møde med FCK, hvilket var tredje kamp i træk mellem disse to rivaler, at svenskeren fik kort.

Han risikerer ikke karantæne, med mindre da han får rødt, og med ovennævnte historik mellem Hedlund og FCK in mente, mener jeg, at odds 5.00 på et stykke pap til svenskeren er for fristende til at lade ligge.

Sidst men ikke mindst en satsning på antallet af skud på mål. Sæsonens første duel havde i alt seks skud på kassen fordelt med tre til hver. Det var fjerde gang i træk, at de to parter holdt sig under ni hug indenfor rammen. God kamp!

Spilforslag:

Superliga søndag 11.45

(draw-no-bet) 1 odds 1.42 Youbet

Brøndby flest hjørnespark odds 2.90 Bet25

FCK under 6.5 hjørnespark odds 1.40 Unibet25

Simon Hedlund kort odds 5.00 Unibet

Under 9.5 skud på mål odds 1.68 bet25