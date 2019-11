Spiltips: Flamengo ruller sig ud - efter pausen

Flamengo er ikke sikker på mesterskabet i Brasilien, men de har 10 points forspring til nummer to og er i decideret overdådig form. Det afspejles dog også i oddset, som er nede i omegnen af 1.30, hvilket ikke er værd at pille ved. Det er trods alt et Rio-opgør, så det kunne lige passe, at Flamengo snubler her.

Jeg finder det til gengæld spilbart, at mindst to mål efter pausen kan spilles til dobbelt op på indskuddet. Der er nemlig en tendens i begge parters kampe til, at der først for alvor åbnes for sluserne efter pausen.

Flamengo har over de seneste 20 ligakampe en målscore på 18-6 før pausen og 25-7 efter pausen. Hos Vasco hedder den 8-4 før pausen og 11-15 efter pausen, ligeledes for de seneste 20 ligakampe.

Desuden har de allerede mødt hinanden imponerende fem gange i 2019 og i fire af disse faldt der mindst to kasser efter pausen. Odds 2.02 på dét udfald er noget mere spiseligt end odds 1.30.

Spilforslag:

Serie A Brasilien torsdag 01.30

Flamengo – Vasco da Gama

Over 1.5 mål efter pausen odds 2.02 Unibet

