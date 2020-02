Spiltips: Fortsætter eksperten stimen?

Holstein Kiel er på jagt efter deres anden ligasejr i træk, problemet er blot, at de i aften er på hjemmebane, og her har de været sløjt kørende i denne sæson. Blot to sejre er det blevet til på det nordligst beliggende stadion i Bundesliga-regi.

Til gengæld kan de kigge over på aftenens modstander og finde glæde i, at de er endnu dårligere kørende på udebane. Gutterne fra Millerntor har ikke vundet én eneste udekamp. Så på den ene side har vi et hjemmehold, der rangerer som det tredjedårligste i ligaen og på den anden side et hold, der rangerer som næstdårligst på udebane.

Fire af Kiels hjemmekampe sluttede uden vinder, det samme gjorde fire af St. Paulis udekampe, så det kunne være, man skulle kigge mod et altid velbetalt kryds. Jeg har dog i stedet kigget mod antallet af mål, for Kiel har kun præsteret 12 mål på eget græs i denne sæson.

Kun tre hold har gjort det dårligere, mens kun én klub har præsteret færre end St. Paulis otte på udebane i denne sæson. Ingen af deres seneste tre opgør havde over tre mål, og jeg håber på fire på stribe i en duel, som i øvrigt har kastet røde kort af sig i deres seneste to og tre af deres seneste fem møder.

Spilforslag:

2. Bundesliga mandag 20.30

Holstein Kiel – St. Pauli under 3 mål odds 1.75 bet365

