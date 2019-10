Spiltips: Gult kort kan blive guld værd

Der er lokalbrag i Superligaen, hvor vi har kikkerten rettet mod et velbetalt kort-spil, og så vender vi også blikket rettet mod Englands næststørste by i fredagens satsninger

FC Nordsjælland – Lyngby

FC Nordsjælland har været suverænt bedst på hjemmebane i denne sæson med 13 point af 15 mulige, så selvfølgelig er de favoritter i aftenens hjemmekamp mod Lyngby. Gæsterne kommer dog med to sejre i træk og det er lokalbrag, så tør man spille hjemmeholdet til lige under odds 1.50?

Deres seneste møder med hinanden ligger tilbage i 2017, hvor FC Nordsjælland også var favoritter, i hvert fald i hjemmekampe, og Lyngby er sluppet fra Farum med point i to af deres seneste tre besøg, så det er ikke et odds, der appellerer til mig. Omvendt tør jeg heller ikke spille gæsterne, og det mest fristende odds finder man efter min mening på et kortspil.

Kasper Enghardt er oppe på fem gule kort i 10 ligakampe. Tre af dem har han fået på udebane. Kun én spiller har flere kort end ham i denne sæson og alligevel giver han odds 3.20 på et gult kort hos Unibet. Til sammenligning giver han odds 2.50 hos Danske Spil.

Spilforslag:

Superligaen fredag kl. 19.00

FC Nordsjælland – Lyngby

Kasper Enghardt får kort odds 3.20 Unibet

Birmingham – Middlesbrough

I The Championship er ingen af disse klubber i stor form. Hjemmeholdet har tre nederlag i træk, Boro har i det mindste høstet ét point i deres seneste tre kampe. Når formen ikke rigtig kører, som man gerne vil, hvad er så nemmest?

At spille sit eget spil og gå ud og køre modstanderen ud af banen, eller at forsøge at ødelægge modpartens spil? I den fysiske The Championship spiller sidstnævnte strategi stadig en stor rolle i krisetider, og Boro vil uden tvivl se frem til et besøg hos Birmingham.

Der er bare nogle hold, som man ikke kan lide at spille imod, og omvendt, og Boro er uden nederlag mod Birmingham i deres seneste 10 møder. Jeg tager chancen på en udvidelse af denne stime.

Spilforslag:

The Championship fredag kl. 20.45

Birmingham – Middlesbrough

(draw-no-bet) 2 odds 2.23 Unibet

Real Betis – Eibar

I aftenens La Liga-kamp har vi med to hold at score, som indtil videre begge klarer sig klart bedst på hjemmebane. Betis har taget syv point af de seneste ni mulige på eget græs, mens udekampene indtil videre i denne sæson har givet et point af tre mulige.

Noget værre ser det ud med Eibars udebanehistorik. De har kun én sejr i deres seneste 19 udekampe i La Liga og ingen af de seneste seks opgør mellem disse to gav sejr til udeholdet.

Jeg ser ingen grund til at gå imod denne stime, men tager højde for krydset i nedenstående væddemål, som giver det halve indskud retur ved uafgjort. De mere modige går direkte på et-tallet til odds 2.05 hos Bethard.

Spilforslag:

Superligaen fredag kl. 21.00

Real Betis - Eibar

(asian handicap -0.25) 1 odds 1.72 Unibet

