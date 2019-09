Spiltips: Hammers holder United i skak

Manchester United går ind til udekampen mod West Ham som favoritter, men hjemmeholdet har senest haft defensiven godt på plads, hvorfor det ligner en svær udekamp i London for ”De Røde Djævle”

Hvis vi skal starte med at vælge den positive vinkel; Manchester United har scoret i alle sæsonens kampe indtil nu. En anden vinkel er dog, at de kun har scoret én gang i deres seneste fem kampe. Kun i tre af deres seneste 18 kampe i alle turneringer har United præsteret at score mere end én gang.

Med en offensiv der ikke ligefrem sprudler, kan det blive en hård udekamp i London, da West Ham går ind til opgøret med tre clean sheets i træk. Nu skal det siges, at disse er kommet i kampe mod to oprykkere samt en modstander fra League 2 i Liga Cup’en, og United skulle gerne være en opgave af en anden kaliber.

Men er West Ham hjemme en svagere modstander end Astana var som udehold? United vandt blot 1-0 i torsdagens Europa League-kamp på Old Trafford, og mon ikke Mauricio Pellegrini har luret dén kamp grundigt af?

Uniteds seneste tre kampe sluttede 1-1, 1-0 og 1-0, West Hams seneste tre sluttede 2-0, 2-0 og 0-0, og hvis begge parter igen har fokus på ikke at blotte sig, bliver det ingen målfest på London Stadium.

United er uden sejr i seks udekampe i Premier League i træk, eller siden februar, og formåede heller ikke at vinde de seneste to besøg hos West Ham. Hammers synes ikke at være blevet dårligere i mellemtiden.

Det har i øvrigt været meget fair imellem de to parter i deres seneste opgør. Deres sidste tre kampe bød på to, ét og to gule kort.

West Ham har Masuaku i karantæne, og desuden skulle Michal Antonio og Winston Reid fortsat være ude for hjemmeholdet. United må sandsynligvis se bort fra både Paul Pogba, Luke Shaw og Anthony Martial.

Premier League søndag 15.00

West Ham – Manchester United

Spilforslag:

Under 2.5 mål odds 2.23 Unibet

Under 4.5 kort odds 1.48 Danske Spil