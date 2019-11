Spiltips: Holland hugger til

Flere lande har igennem de seneste to dage booket deres billet til EM-slutrunden, lørdag aften kan flere nationer følge med. Vi retter kikkerten mod to af disse og starter i Kroatien

Kroatien har været sjældent gavmilde i deres udekampe i dette gruppespil og blot vundet én af deres kampe på fremmed grund.

Dén sejr faldt til gengæld i Slovakiet, som de kværnede med hele 4-0. Måske man skal lægge i dét, at de godt ved, hvornår de for alvor skal levere? Da de mødte gruppens toer, Ungarn, i deres seneste hjemmekamp, nedlagde de gæsterne med sikre 3-0.

Slovakiet ligger nummer tre i denne gruppe og har en kamp i hånden i forhold til Kroatien, som spiller deres sidste kamp her. Det vil sige, at taber Kroatien, er EM-billetten ikke noget, de selv kan indløse.

Det scenarie har de ikke tænkt at blive involveret i, og det bliver et fokuseret kroatisk landshold, man får at se lørdag aften.

Som sagt har de lavet syv mål på egen hånd i deres seneste to kampe mod gruppens nærmeste rivaler, deres seneste seks hjemmekampe havde mindst tre mål, og jeg tager chancen på en kombination af de to, som nedenstående forslag viser.

På samme kamp er der desuden en special hos Youbet på, hvor mange offsides hjemmeholdet løber ind i. Odds 1.57 i gevinst ved mindst to offsides, og indskuddet retur ved en enkelt.

Kroatien løb to gange i offside i den omvendte kamp. Tre gange i offside i hjemmekampen mod Wales og to gange i hjemmekampen mod Ungarn.

Spilforslag:

EM-kvalifikation lørdag 20.45

Kroatien – Slovakiet 1 + over 2.5 mål odds 2.37 bet365

Kroatien over 1 offside odds 1.57 Youbet

Nordirland – Holland

Holland behøver ikke vinde lørdag aften. Uafgjort holder afstanden til Nordirland, og så er EM-billetten hjemme. Men Nordirland kan ikke bruge uafgjort til noget.

Det er dem, som skal ud og jagte et resultat, og det burde spille kampens forløb lige i favnen på Holland og deres rappe kontraløbere.

De kommer til Belfast med fire sejre i træk. De har vundet alle udekampe i gruppen, inklusive 4-2 over Tyskland, og selvom Nordirland bed godt fra sig i den omvendte kamp mod Holland, endte det alligevel med sejr med to overskydende mål til Oranje. Ligesom Tyskland også vandt 2-0 i Belfast.

Der virker ganske enkelt til at mangle lige det sidste hos nordirerne, og jeg satser på, at Holland ikke bare fedter en uafgjort hjem, men vinder fjerde udekamp i træk.

Jeg gør det på asian handicap -1, som giver odds 1.74 ved udesejr på mindst to overskydende mål og indskuddet retur ved sejr på et mål.

Jeg satser til gengæld på Nordirland i hjørnesparksduellen. I den omvendte kamp, som Holland vandt 3-1, vandt hjemmeholdet kun hjørnesparksstatistikken med 3-2.

Her er det Nordirland, som skal hente et resultat, så noget nær uanset stillingen, er det dem, som skal angribe. Hos Unibet er der odds 2.02 med handicap 2-0 føring på forhånd til Nordirland.

Spilforslag:

EM-kvalifikation lørdag 20.45

Nordirland – Holland (asian handicap -1) 2 odds 1.74 Unibet

Nordirland flest hjørnespark (2-0 handicap) odds 2.02 Unibet

Artiklen fortsætter under billedet..

Polen er EM-klar, så pengene skal sættes på en israeler. Foto: AGENCJA GAZETA/Ritzau Scanpix

Israel – Polen

Slutteligt en satsning fra en kamp, hvor det kun er hjemmeholdet, som har noget på spil. Polen har sikret billetten, og Østrig napper sandsynligvis den anden billet fra denne gruppe, men skulle de jo kvaje sig lørdag aften, holder Israel liv i deres egne chancer med en sejr her.

Skal Israel klare sig godt, skal Eran Zahavi klare sig godt. Zahavi har været israelernes helt store profil i dette gruppespil med hele 11 kasser, hvilket kun Harry Kane har kunnet matche. Zahavi var på tavlen i alle Israels seneste fem hjemmekampe. Endda tre gange mod Østrig.

Faktisk har han været på tavlen i syv af deres otte kval-kampe, kun i udekampen mod Polen lykkedes det ikke. Det kan han råde bod på her mod et polsk hold, som næppe kan mønstre samme intensitet, når de nu allerede har deres på det tørre.

Jeg forestiller mig, at en førsteplads på topscorerlisten i kval-spillet må være et stort prestigeprojekt for israelerne, der til daglig vælter kasser ind i Kina, og tager chancen på ham til odds 2.60.

Spilforslag:

EM-kvalifikation lørdag 20.45

Eran Zahavi scorer odds 2.60 Danske Spil

Glæde hos Haas: Bedste start meget længe

Se også: Det så du ikke på tv: Baneløber i clinch med Schmeichel

Se også: Sjov på rød stue: Betyder intet!

Superligaen Indefra: Tidligere stjerne går agent-vejen