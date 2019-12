Spiltips: Juventus sparer kræfterne

Manchester City har vundet gruppen, men ellers er alt åbent omkring de næste tre placeringer, og jeg tager chancen på, at Atalanta kan skabe et stærkt resultat. De åbnede gruppespillet med nederlag i deres første tre kampe, som det urutinerede CL-mandskab, de nu engang er.

Artiklen fortsætter under billedet...

Manchester City har også allerede vundet gruppen. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix



Siden blev det dog til 1-1 mod Manchester City og 2-0 sejr over Zagreb, så jeg forestiller mig, at de har smidt hæmningerne. Hvis de gør det, og spiller som i Serie A, har de også en chance mod Shakhtar.

Sidstnævnte fører suverænt i Ukraine og ligger på andenpladsen til at gå videre fra gruppespillet, men prøv lige at tjekke, hvor godt de egentlig klare sig i Champions League. De har vundet to af deres seneste 12 kampe. Og begge på udebane. Med lidt gardering på krydset, tages chancen på Atalanta.

Spilforslag:

Onsdag 18.55

Shakhtar Donetsk – Atalanta

(draw-no-bet) 2 odds 1.95 bet365

Leverkusen – Juventus



Der er sådan set ikke behov for den store begrundelse her. Juventus har intet på spil, førstepladsen er deres, lige gyldigt hvad der sker. De har lige tabt i Serie A, dét har de ikke lyst til igen i den kommende weekend, så hvorfor sende sit stærkeste hold på banen i Leverkusen? Og selv hvis de gør; hvorfor skulle man så bruge alle kræfterne?





Der venter Leverkusen en svær, men langt fra umulig opgave. Foto: Rolf Vennenbernd/Ritzau Scanpix

Leverkusen jagter muligheden for andenpladsen, det kræver, at de selv leverer varen, og at Atletico Madrid samtidig taber. Det første er mere sandsynligt end det sidste, men muligheden skal ikke desto mindre jagtes. Kan man besejre et Bayern München-mandskab, der har noget at spille for, på udebane i München, kan man også skabe problemer for et Juventus-hold uden noget på spil.

Onsdag 21.00

Hjemmesejr odds 2.05 Bwin

Atletico Madrid – Lokomotiv Moskva



Atletico Madrid skal have det samme antal point som Leverkusen for at gå videre fra gruppespillet, og det skulle være indenfor rækkevidde mod et hold, som ikke har noget på spil. Lokomotiv går ikke videre selv med sejr i Madrid, men oddset er selvfølgelig derefter.





Atletico klar til opgøret. Foto: Juan Med Ina/Ritzau Scanpix

Til gengæld synes jeg, at oddset er nydeligt på, at russerne maksimalt løber ind i to kort. I deres første to udekampe blev de noteret for hhv. et og to gule kort. I kampe, hvor der i allerhøjeste grad var noget på spil. Det er der ikke nu, så hvorfor skulle de miste besindelsen i Madrid?

Onsdag 21.00

Lokomotiv Moskva under 2.5 kort odds 1.70