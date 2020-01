Spiltips: Kan Arsenal bremse Chelsea?

Vi er her til bold i EFL Trophy, pokalturneringen for klubber i League 1 og 2, hvortil nogle af storklubbernes U21-mandskaber har adgang. Leicesters unge løver har været med siden 2017, og tabte deres første kamp 3-0. Siden har de spillet 12 kampe og var på tavlen i dem alle. Alle sammen på udebane.

I denne sæson har de besejret hold som Sunderland og Doncaster fra League 1 på vejen til denne duel med Newport fra League 2. I 10 af de førnævnte seneste 11 udekampe var begge hold på tavlen, og dén vej går vi igen, når oddset er oppe i pæne 1.70.

Spilforslag:

EFL Trophy tirsdag 20.00

Newport – Leicester City U21

Begge hold scorer odds 1.70 Bwin

Everton – Newcastle

Videre til Premier League, hvor jeg sådan set regner med, at Everton vinder denne kamp, men hvor jeg i første omgang tager et kig på antallet af hjørnespark til Newcastle, som ikke har været over tre hjørnespark i deres seneste fire udekampe i Premier League.

Carlo Ancelotti og Everton befinder sig i øjeblikket på en 11. plads i Premier league. Foto: Eddie Keogh / Ritzau Scanpix.

Everton har spillet to hjemmekampe under Carlo Ancelotti og udeholdet kom i begge kun frem til tre hjørnespark. Jeg tager desuden chancen på, at Everton vinder med præcis ét overskydende mål. 28. december vandt de 2-1 i Newcastle, de har vundet deres seneste to hjemmekampe med 1-0, begge under Ancelotti.

Everton var først på tavlen i fem af deres seneste seks hjemmekampe mod netop Newcastle, og sker det igen, lader det til, at devisen er at få lukket af fremfor unødige satsninger.

Spilforslag:

Premier League 20.45

(0-1) X odds 3.50 Unibet

Newcastle under 3.5 hjørnespark odds 1.62 888Sport

Fortuna Sittard – Feyenoord

Disse to klubber mødte også hinanden i denne runde af pokalturneringen på nærmest præcis samme dato for et år siden. Dengang spillede de i Rotterdam og Feyenoord høvlede Sittard med 4-1. Feyenoord gentog kunststykket, da de i maj gæstede Fortuna i ligaen og vandt 4-1.

Til gengæld tog Fortuna så grumme revanche i oktober samme sted, da de bankede dansker-klubben med 4-2. Så tre opgør i 2019 og minimum fem mål scoret. Det tegner ikke til den kedeligste pokalkamp i aften, for er der belæg for at tro, at de har ændret stil?

Feyenoord åbnede året med 3-1 i ligaen over Heerenveen, og er dermed oppe fem kampe i træk, hvor begge hold scorede og der faldt minimum tre kasser. Syv af deres seneste otte pokalkampe bød på mindst tre mål.

Sittard åbnede året med at tabe 3-1, og 10 af deres seneste 11 pokalkampe på hjemmebane havde mindst tre mål og de scorede selv i samtlige 11. Jeg går på jagt efter en ny målrig duel imellem disse to.

Kan Willian og Chelsea besejre lokalrivalerne fra Arsenal? Foto: Lindsey Parnaby / Ritzau Scanpix.

Spilforslag:

KNVB Beker tirsdag 20.45

Begge hold scorer + over 2.5 mål odds 1.61 bet365

Chelsea – Arsenal

Seks af Chelseas seneste otte hjemmekampe i Premier League havde højst to mål. Ingen af deres seneste ni havde over tre mål. Seks af Arsenals seneste otte udekampe i Premier League havde højst to mål. Siden Emerys fyring har de spillet 0-0, 1-1, 1-2, 2-0, 1-0, 1-1 og 1-1.

Den målrigeste kamp i denne serie var hjemmekampen mod Chelsea. Er der grund til at forvente flere kasser i aften? Arsenal har fået strammet op i defensiven, selvom de faktisk er forholdsvis hårdt plaget af skader og Chelsea vakler også lidt i øjeblikket.

De har kun fem hjemmesejre i 11 forsøg i Premier League og kunne ikke sætte sig igennem én eneste gang mod et skadesplaget Newcastle-hold i weekenden. De har en solid historik mod Arsenal på Stamford Bridge, men var også kun sekunder fra nederlag i den omvendte kamp.

Jeg tvivler på flere mål end i sæsonens første møde imellem dem, jeg kan i hvert fald ikke rigtigt få øje på begrundelsen for mange mål, og føjer desuden et hjørnesparksspil til porteføljen. Arsenal har endnu ikke været over fire hjørnespark under Arteta.

Spilforslag:

Under 3 mål odds 1.73 888Sport

Arsenal under 4.5 hjørnespark odds 1.61 bet365

