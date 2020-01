Spiltips: Kan Solskjær snyde Guardiola igen?

Det er præcis en måned siden, at det højst overraskende lykkedes for Manchester United at slippe fra Etihad med en sejr i bagagen, i aften spiller de så på hjemmebane i den første af de to semifinaler i Liga Cup.

Set i lyset af sejren for en måned siden, er det godt nok imponerende odds, der udbydes på De Røde Djævle.

Men er det også værd at spille? De har ikke formået at besejre Man. City to gange i træk siden 2010. Det er immervæk 10 år og adskillige opgør i mellemtiden og City har en formidabel historik i denne cup-turnering i tiden under Guardiola.

Guardiola har sørget for gode resultater. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Omvendt finder jeg så heller ikke oddset på City for værd at spille, og vender i stedet blikket mod mål. Fire af deres seneste fem møder havde scoringer af begge parter. City scorer altid, i hvert fald i deres seneste 20 i træk, men syv af deres seneste otte udekampe havde begge hold på tavlen.



Man kunne i øvrigt overveje en Rashford på tavlen i aften. Han scorede i det omvendte opgør og har i denne sæson været på tavlen for United i hjemmekampe mod Chelsea, Tottenham og Liverpool. Unibet er ude med odds 3.45 på en pind af landsholdsangriberen.

Rashford i aktion. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Jeg kigger desuden mod kort-spillet, da ingen af de seneste tre møder bød på mere end fem kort. Det er første duel af to og derfor næppe i aften, at de mest spidse albuer kommer frem. Forestiller jeg mig. Desuden har Guardiola været forholdsvis ferm til at bremse Uniteds fløjspil.

I opgøret for en måned siden nåede United op på tre hjørnespark. Kun i én af deres seneste fem dueller nåede de over tre. I denne ene undtagelse nåede de fire hjørnespark. Kast desuden et blik på antallet af off sides, som kan spilles til odds 1.95 på højst tre af slagsen hos Comeon. Deres seneste fire møder bød på hhv. nul, to, nul og to off sides.



Spilforslag:

Begge hold scorer odds 1.72 Bwin

Under 5 kort odds 1.80 bet365

Manchester United under 3.5 hjørnespark

Under 3.5 off sides odds 1.95 Comeon



