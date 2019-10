Spiltips: Måltørke i Aarhus

Fire af AGF's seneste fem kampe har set begge hold score, mens FC Københavns seneste fem udekampe har haft begge på tavlen.

AGF har ikke holdt nullet i fem kampe. FC København har indkasseret i deres seneste syv udekampe. Udfaldet 'begge hold på tavlen' ligger derfor til højrebenet, men er odds omkring 1.70 nok?

Ikke til denne signatur, ikke i denne omgang, for der er en stor tradition for, at der bliver passet godt og grundigt på modstanderen, når disse to parter møder hinanden i Århus, og på et tidspunkt vil det også lykkes FC København at ramme samme defensive stabilitet, som de udstiller i Europa League.

På et tidspunkt vil det også igen lykkes FC København at triumfere på udebane, og det skulle ligne dem at gøre det her, efter Ståle Solbakkens seneste bandbulle mod turneringsplanlæggerne. Nordmanden skal have så meget, at det også virker skørt at smide en pokalkamp ind på torsdag til det eneste hold, der repræsenterer landet i Europa. Hvorfor?

Ståle Solbakken og FCK har ikke tabt én eneste af deres seneste ni udekampe mod AGF. Foto: Lars Poulsen.

Men det kunne netop også ligne Ståle at få opildnet sine tropper til at vise, at det skal i hvert fald være løgn, at udefrakommende skal have lov at sabotere vores sæson. AGF har indkasseret seks mål i deres seneste to kampe, så galt fat står det trods alt ikke med FCK-defensiven.

FC København har ikke tabt én eneste af deres seneste ni udekampe mod AGF. Otte af disse kampe bød højst på to scoringer. Så heftige traditioner har jeg ikke i sinde at sætte mig op imod. I hvert fald ikke i dette tilfælde.

Mine to nedenstående forslag giver odds 1.75 i gevinst ved sejr til gæsterne og indskuddet retur ved uafgjort, samt odds 2.63 i gevinst ved nul eller én scoring og indskuddet retur ved to mål. Betting-klummens seneste syv spilforslag har givet gevinst. Vi krydser fingre for nummer otte og ni.

Spilforslag:

Superliga mandag 19.00

AGF – FC København (draw-no-bet) 2 Unibet

Under 2 mål odds 2.63 Unibet

