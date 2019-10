Spiltips: Nulbon for Dolberg

Paris SG har ikke været usårlige i denne sæson. De havde allerede tabt to ligakampe ved udgangen af september, hvilket mildest talt ikke har været hverdagskost i Ligue 1, siden en oliesheik holdt sit indtog i hovedstaden.

Ikke desto mindre hælder jeg til, at de kan rejse fra Cote d’Azur fredag aften med tre point i posen, for der er én ting, som taler deres sag i forhold til Nice. De kan holde nullet. De gik ind til landskampspausen med tre sejre i træk til nul, og de ankommer til Nice med fire udesejre i træk uden scoringer imod.

Det er nu engang en kontrast til Nice, som ikke har formået at holde nullet én eneste gang i denne sæson. Så skulle det trods alt være underligt, om man starter med PSG, hvor Neymar synes at have fået lidt frisk rygvind, og hvor truppen har fået føjet Icardi til offensiven.

Argentineren er ikke en del af den argentinske landsholdstrup i øjeblikket, så han har haft 14 dage hjemme i Paris til at arbejde yderligere med formen, som allerede var godt på vej inden pausen. Han scorede nemlig i PSGs to sidste kampe, inden truppen blev spredt for alle vinde.

Artiklen fortsætter under billdet...

Kan Kasper Dolberg gøre det svært for PSG fredag aften? Foto: Yann Coatsaliou / Ritzau Scanpix.

Han vil selvfølgelig være opsat på at videreføre den påbegyndte serie og hvorfor ikke mod en defensiv, som ikke har holdt rent bur én eneste gang endnu, og hvor det stadig næppe er ham, der er den større bevågenhed på?

Nice har kun tabt to hjemmekampe på et år og spillede 1-1 i deres seneste udekamp mod PSG, så sidstnævnte vil være opmærksomme på truslen, og jeg forestiller mig, at de vil være påpasselige, som de har været i deres seneste fire udekampe.

Ingen af deres seneste fire møder havde flere end tre mål, og der er ingen af Nices seneste 21 hjemmekampe i Ligue 1, der bød på flere end tre mål, og som du kan se af nedenstående, får det mig til at vælge to satsninger.

Spilforslag:

Ligue 1 fredag 20.45

Nice – Paris SG

2 + under 3.5 mål odds 2.45 Nordicbet

Under 3 mål odds 1.82 bet365

Icardi scorer odds 2.08

