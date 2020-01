Spiltips: Porto banker Braga

De fire traditionelt største klubber i den bedste portugisiske liga brager sammen indbyrdes i en fantastisk fredag på den iberiske halvø, og vi starter med at se nærmere på Bragas besøg hos Porto

Benfica, Sporting, Porto og Braga. De første tre klubber har siden stenalderen været de største i portugisisk fodbold, og de to førstnævnte spiller i aften lokalbrag med Sporting som hjemmehold. Indenfor de seneste 5-7 år har Braga gjort sig til det fjerde hjul, som i særligt gode sæsoner kan spille med om anden- tredjepladsen.

De store hold er godt bekendt med truslen fra opkomlingen, så der bliver ikke taget let på især hjemmekampe mod Braga, og det gør, at Braga trods deres oftest høje placeringer i ligaen sjældent har held til at drille ”de store” på udebane.

Otte af deres seneste 10 udekampe mod disse blev alle tabt. I denne sæson har de mødt Benfica to gange, samt Sporting én gang. Alle tre blev tabt. Porto er i fremragende form med syv sejre i træk, blandt andet ude over Sporting i årets første kamp.

Porto har syv sejre i træk. Foto: Miguel Riopa / Ritzau Scanpix.

Jeg tvivler på, at Braga er stærke nok til at ændre på tendensen og satser på hjemmesejr, men tager samtidig chancen på, at det kan blive underholdende. Bragas kampe mod Benfica i denne sæson sluttede 2-1 og 4-0, mens de tabte udekampe mod Sporting med 2-1.

De har fået ny træner og kommer med tre sejre i træk på 4-1, 7-1 og 2-1. Det er en potent offensiv, og Porto har indkasseret i deres seneste fire kampe i træk. Seks af deres seneste syv kampe havde mindst tre mål.

Spilforslag:

Primeira Liga fredag kl. 19.00

Porto vinder odds 1.60 Bwin

(asian handicap -1) 1 odds 2.08 bet365

Over 2.5 mål og begge hold scorer odds 2.37

Sporting - Benfica

I fredagens sene topbrag fra Portugal har jeg ladet mig friste af krydset. Fem af Sportings seneste 10 hjemmekampe mod enten Porto eller Benfica sluttede uden vinder. Fem af Benficas seneste 10 udekampe mod enten Sporting eller Porto sluttede uden vinder.

Sportings 10 seneste hjemmekampe mod de to ovennævnte bød sammenlagt på 19 mål, mens Benficas ditto mod ovennævnte modstandere bød på sammenlagt 17 scoringer. Syv af de seneste otte opgør mellem Sporting og Benfica, med førstnævnte som hjemmehold, havde højst to scoringer.

Benfica har vundet 16 udesejre i træk. Foto: Ronny Hartmann / Ritzau Scanpix.

Benfica kommer med 13 sejre i træk i ligaen og ufattelige 16 udesejre i træk, hvilket selv i den portugisiske liga er formidabelt. Sporting skulle elske at stoppe denne stime, men ønsker samtidig ikke at risikere endnu et nederlag allerede i januar til den anden af deres største rivaler. Jeg går efter en ny tæt kamp.

Spilforslag:

Primeira Liga fredag kl. 22.15

Uafgjort odds 3.60 Bwin

Under 3 mål odds 1.57 bet365

